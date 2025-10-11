VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Thứ bảy, 11/10/2025, 14:00 (GMT+7)

Bắc Bling, Buôn trăng và 8 hit tranh giải 'Âm nhạc truyền cảm hứng'

10 ca khúc bắt tai, trong đó có "Bắc Bling", "Buôn trăng", "Những ngày trời bao la" cạnh tranh giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Giải Âm nhạc truyền cảm hứng thuộc hạng mục Sản phẩm số, nhằm tôn vinh những ca khúc chứa thông điệp tích cực, giá trị nhân văn. Mỗi bài hát không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu, ca từ sâu lắng mà còn lan tỏa niềm tin, khơi gợi sẻ chia và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đại diện ban tổ chức Vietnam iContent Awards 2025 cho hay. Ảnh chụp màn hình

Giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" thuộc hạng mục "Sản phẩm số", nhằm tôn vinh những ca khúc chứa thông điệp tích cực, giá trị nhân văn. "Mỗi bài hát không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu, ca từ sâu lắng mà còn lan tỏa niềm tin, khơi gợi sẻ chia và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng", đại diện ban tổ chức Vietnam iContent Awards 2025 cho hay. Ảnh chụp màn hình

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha
 
 

Sau hơn một tuần mở cổng bình chọn, Những ngày trời bao la - nhạc nền gameshow ăn khách Gia đình Haha, do Bùi Công Nam sáng tác - đang dẫn đầu giải này, với 12.248 lượt. Ngay khi ra mắt, ca khúc tạo "cơn sốt" nhờ giai điệu tươi mới, bắt tai cùng thông điệp tích cực về cảnh đẹp đất nước, "sự giản dị nhưng phi thường" của con người Việt Nam. Trên YouTube, bản hit này đạt 4,6 triệu lượt xem. Phần lời được ví như trang nhật ký bằng âm nhạc, ghi lại chuyến hành trình ấm áp và đáng nhớ mà chương trình muốn gửi gắm người xem. 5 thành viên góp giọng gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Trong Gia đình Haha, các "anh tài", "chị đẹp" xa ánh đèn đô thị để trải nghiệm cuộc sống bình dị ở miền quê trong 7 ngày 6 đêm. Video: Yeah1

Bắc Bling
 
 

MV "Bắc Bling" phát hành từ tháng 3, do Tuấn Cry sáng tác, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hip hop, điện tử, tạo bản phối vừa giữ hồn cốt dân gian, vừa mang hơi thở đương đại.
Êkíp đầu tư mạnh về hình ảnh. MV do Nhu Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ. Màn góp giọng của Xuân Hinh, Tuấn Cry và giọng ca chính Hòa Minzy tạo sự kết nối độc đáo giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đại chúng, chinh phục khán giả nhiều thế hệ.
Ngay sau khi ra mắt, "Bắc Bling" nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, hút 265 triệu lượt xem trên YouTube sau 7 tháng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong giới trẻ mà còn với công chúng yêu văn hóa dân tộc. Video: YouTube Hòa Minzy

Phép màu - Maydays
 
 

"Phép màu" nhạc phim "Đàn cá gỗ" - do ban nhạc MAYDAYs thể hiện, Nguyễn Hùng là giọng ca chính. Ca khúc mang âm hưởng indie trẻ trung, ca từ giàu chất thơ, khắc họa ký ức thanh xuân và câu chuyện của những người dám ước mơ.
Điểm nổi bật của bản hit là giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát chân thành, tha thiết. Ca từ như lời thủ thỉ, dễ khiến khán giả đồng cảm. Những ngày tổng kết cuối năm học 2024-2025, "Phép màu" được nhiều người hưởng ứng. Trên TikTok, hàng trăm nghìn video tình bạn lồng nhạc phẩm, gợi nhớ ngày tươi đẹp của tuổi học trò. Còn ở YouTube, ca khúc đạt 56 triệu lượt nghe. Video: Mounter

Buôn trăng - Phương Mỹ Chi
 
 

"Buôn trăng" mang âm hưởng dân gian đương đại, kết hợp khéo chất liệu dân ca với nhạc điện tử, tạo không gian âm nhạc mới mẻ, độc đáo. Nhà sản xuất DTAP chấp bút và phối khí, Phương Mỹ Chi thể hiện chất giọng nội lực, giàu cảm xúc.
Ca khúc nằm trong album "Vũ trụ cò bay", đánh dấu bước trưởng thành trong phong cách nghệ thuật của ca sĩ trẻ. Trình diễn tại "Sing! Asia", Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh khi "thổi hồn" vào từng câu hát, truyền thông điệp về khát vọng và bản sắc văn hóa Việt. Video: iQiyi

Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nguyễn Văn Chung
 
 

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Nguyễn Văn Chung sáng tác, tạo cơn sốt trên các nền tảng, mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật trên cả nước. Ca khúc càng bùng nổ qua giọng hát Võ Hạ Trâm - Đông Hùng tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Với lời ca sâu sắc, giai điệu hào hùng, tác phẩm thể hiện niềm biết ơn cha ông đã hy sinh để giữ gìn non sông, đồng thời lan tỏa thông điệp sự tiếp nối trách nhiệm xây dựng đất nước dành cho thế hệ hôm nay. Video: YouTube Nguyen Duyen Quynh Official

Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng
 
 

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt ngày 22/8, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Cùng thời điểm, ca khúc "Còn gì đẹp hơn" do Nguyễn Hùng thể hiện nhanh chóng gây chú ý, dù không xuất hiện trong phim.
Trước ngày công chiếu, nhạc phẩm lan tỏa mạnh trên TikTok, hàng chục nghìn người chọn đoạn điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" làm nhạc nền ở loạt video về lòng yêu nước. Đến ngày 14/9, có khoảng 270.000 video dùng ca khúc này truyền tải tình yêu đất nước, tinh thần tự hào dân tộc dịp đại lễ 2/9. Trên YouTube, bản hit hút đến 33 triệu lượt nghe. Với giai điệu trữ tình, mềm mại cùng ca từ giàu hình tượng, bài hát khắc họa ký ức chiến tranh, niềm mong đợi và khát vọng hòa bình. Video: YouTube Galaxy Studio

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Bùi Trường Linh
 
 

Ứng viên khác của hạng mục "Âm nhạc truyền cảm hứng" là bản "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do Bùi Trường Linh sáng tác và thể hiện, phát hành ngày 1/9/2023. Nhạc phẩm dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc, Alterboi đảm nhận phần phối khí cùng sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Quyên (đàn tranh), Mai Chí Công (đàn bầu).
Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng tạo nên bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay.
Trên YouTube, nhạc phẩm đạt 7,7 triệu lượt xem, thường vang lên trong những sự kiện trọng đại. Mới nhất, 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao hòa giọng "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời," mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Video: YouTube Buitruonglinh

Made in Vietnam - NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi
 
 

MV "Made in Vietnam" ra mắt ngày 6/8, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nhóm producer DTAP, với sự góp giọng của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Dự án được ấp ủ suốt hơn một năm, kể câu chuyện văn hóa, con người và niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc.
Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và êkip gần 400 người khắc họa hành trình xuyên Việt bằng giai điệu, hình ảnh, dẫn dắt khán giả qua nhiều lát cắt đời sống - từ nhịp sống miền biển, chợ quê miền Tây đến tà áo dài truyền thống, xen lẫn khung cảnh hiện đại giàu tính biểu tượng.
Một trong những điểm tạo cảm xúc mạnh là màn hòa giọng của 100 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, thời trang, văn hóa, như kình ngư Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê, NTK Phan Đăng Hoàng... đem đến bức tranh sức sống về Việt Nam đương đại.
Không chỉ mang tính giải trí, dự án còn kết nối các thế hệ nghệ sĩ. Khán giả đánh giá cao nỗ lực đưa âm nhạc đại chúng nước nhà chạm đến giá trị văn hóa, niềm tự hào dân tộc của DTAP. Video: Vmas Label

Nỗi đau giữa hòa bình - Hòa Minzy
 
 

MV "Nỗi đau giữa hòa bình" ra mắt ngày 22/8, đánh dấu lần đầu Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hợp tác. Ca khúc cũng là nhạc nền phim điện ảnh "Mưa đỏ", tái hiện hy sinh lớn lao trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau hơn một ngày phát hành, MV thu hút hàng triệu lượt xem, đứng đầu top thịnh hành YouTube trong nước.
Trong MV, Phương Nam đóng vai người chồng, NSND Như Quỳnh thủ vai người mẹ, còn Hòa Minzy hóa thân vợ trẻ mang bầu, tiễn chồng ra trận và mãi mãi không thể gặp lại. Câu chuyện hậu phương đầy nước mắt làm nổi bật tinh thần kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ thời chiến.
Âm nhạc da diết kết hợp hình ảnh giàu tính lịch sử giúp "Nỗi đau giữa hòa bình" gây xúc động, top thịnh hành tại nhiều quốc gia châu Á. Tác phẩm truyền thông điệp nhân văn: hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng máu, nước mắt và ký ức ấy cần được trân trọng, khắc ghi mãi. Video: YouTube Hòa Minzy

Mặt trời trong bóng tối
 
 

Ứng viên cuối cùng tranh giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" là "Mặt trời trong bóng tối" - nhạc nền phim điện ảnh "Địa đạo", giúp cảm xúc phim liền mạch, khán giả dễ cảm nhận tinh thần nhân vật xuyên suốt từ màn ảnh đến âm nhạc.
Chất giọng trầm ấm, đầy nội lực của NSƯT Cao Minh ở phần đầu ca khúc như tiếng kể của người lính từng đối mặt bom đạn, mang theo sức nặng lịch sử và những hy sinh thầm lặng. Giọng ca trong trẻo của Diễm Hằng Lamoon sau đó vừa gợi nhớ hình ảnh đất mẹ hiền hòa, vừa tượng trưng cho thế hệ trẻ kế thừa ý chí bất khuất.
Từ giai điệu chậm rãi ban đầu, bài hát dần dâng trào, mạnh mẽ hơn, phản chiếu tinh thần "tất cả vì Tổ quốc" của những chiến sĩ nơi lòng đất thép. Đặc biệt, dàn đồng ca ở đoạn điệp khúc tạo sự cộng hưởng, như tiếng lòng cả một thế hệ, khắc họa khí thế quật cường của người dân Củ Chi. Video: YouTube Hứa Kim Tuyền

Đông Vệ

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.
Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí
×