Nỗi đau giữa hòa bình - Hòa Minzy

Âm nhạc truyền cảm hứng

MV Nỗi đau giữa hòa bình ra mắt ngày 22/8, đánh dấu lần đầu Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hợp tác. Ca khúc cũng là nhạc nền phim điện ảnh Mưa đỏ, tái hiện hy sinh lớn lao trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau hơn một ngày phát hành, MV thu hút hàng triệu lượt xem, đứng đầu top thịnh hành YouTube trong nước.



Trong MV, Phương Nam đóng vai người chồng, NSND Như Quỳnh thủ vai người mẹ, còn Hòa Minzy hóa thân vợ trẻ mang bầu, tiễn chồng ra trận và mãi mãi không thể gặp lại. Câu chuyện hậu phương đầy nước mắt làm nổi bật tinh thần kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ thời chiến.



Âm nhạc da diết kết hợp hình ảnh giàu tính lịch sử giúp Nỗi đau giữa hòa bình gây xúc động, top thịnh hành tại nhiều quốc gia châu Á. Tác phẩm truyền thông điệp nhân văn: hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng máu, nước mắt và ký ức ấy cần được trân trọng, khắc ghi mãi.