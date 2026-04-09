Bac A Bank ưu đãi tỷ giá chuyển tiền du học

Bac A Bank triển khai chương trình "Chuyển tiền du học - Không lo tỷ giá", giảm tối đa 180 đồng khi chuyển đổi ngoại tệ cho khách hàng, áp dụng đến hết năm 2026.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và các đơn vị, tổ chức du học tiết giảm tối đa chi phí khi mua ngoại tệ, chuyển tiền phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Mức ưu đãi phụ thuộc vào giá trị giao dịch, so với tỷ giá niêm yết tại thời điểm thực hiện.

Cụ thể, mức giảm cao nhất là 80 đồng với USD và 180 đồng đối với một số ngoại tệ phổ biến như AUD, CAD, EUR, GBP. Với đồng JPY, mức ưu đãi sẽ tỷ lệ thuận với giá trị giao dịch.

Bac A Bank ưu đãi tỷ giá đổi ngoại tệ cho khách hàng. Ảnh: Bac A Bank

Ưu đãi được triển khai trong bối cảnh nhu cầu du học gia tăng, chi phí học tập và sinh hoạt ở nước ngoài ngày càng lớn, biến động tỷ giá ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí của nhiều gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố an toàn, việc lựa chọn ngân hàng có chính sách tỷ giá cạnh tranh, thủ tục đơn giản và dịch vụ ổn định đang trở thành ưu tiên của nhiều phụ huynh.

Chị Nguyễn Minh Anh (phường Phú Diễn, Hà Nội), có con đang học tại Australia, cho biết mỗi lần đóng học phí đều phải cân nhắc thời điểm chuyển tiền. "Chỉ cần chênh lệch vài chục đồng mỗi đơn vị ngoại tệ, tổng chi phí có thể tăng thêm vài triệu đồng", chị Minh Anh chia sẻ.

Đại diện Bac A Bank cho biết, với các khoản chuyển tiền định kỳ có giá trị lớn, mức hỗ trợ tỷ giá từ ngân hàng có thể giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí trong dài hạn, nhất là trong bối cảnh thị trường ngoại hối có nhiều biến động.

Bên cạnh ưu đãi tỷ giá, dịch vụ chuyển tiền du học của Bac A Bank được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tuân thủ quy định nhưng đảm bảo thuận tiện cho khách hàng. Với hệ thống vận hành ổn định và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh nghiệm, ngân hàng đảm bảo các giao dịch chuyển tiền được xử lý nhanh chóng, chính xác, giúp phụ huynh và du học sinh yên tâm trong việc đóng học phí, chi trả sinh hoạt phí đúng hạn.

Bac A Bank kỳ vọng trở thành đối tác đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt trong hành trình đầu tư cho giáo dục, giảm bớt gánh nặng chi phí để an tâm tập trung vào mục tiêu học tập và phát triển trong môi trường quốc tế.

Minh Ngọc