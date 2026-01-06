Bac A Bank ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng TMCP Bắc Á áp dụng mức phí từ 1% cho các giao dịch bằng ngoại tệ qua thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank Mastercard, đến 31/12.

Theo khảo sát thị trường, mức phí giao dịch ngoại tệ qua thẻ tín dụng quốc tế hiện phổ biến trong khoảng 2-4% giá trị giao dịch, tùy hình thức thanh toán như quẹt thẻ POS, rút tiền ATM hoặc giao dịch trực tuyến. Một số ngân hàng áp dụng mức phí thấp hơn, song thường chỉ trong thời gian ngắn hoặc kèm điều kiện.

Để hỗ trợ khách hàng, Bac A Bank áp dụng mức phí ưu đãi ổn định trong thời gian dài cho hai dòng thẻ tín dụng quốc tế. Trong đó, thẻ Mastercard Cashback Platinum được áp dụng mức phí 1% cho mỗi giao dịch, trong khi thẻ Mastercard Rewards Gold có mức phí 1,3%.

Chương trình triển khai đến 17h ngày 31/12, áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ, bao gồm thanh toán trực tuyến trên website nước ngoài, giao dịch qua POS và rút tiền tại ATM ở nước ngoài, với đơn vị tiền tệ không phải VND.

Chủ thẻ tín dụng Bac A Bank được ưu đãi mức phí từ 1% cho các giao dịch bằng ngoại tệ. Ảnh: Bac A Bank

Chị Phạm Hương Mai (Hà Tĩnh) cho biết thường xuyên dùng thẻ Bac A Bank Mastercard Cashback Platinum cho chi tiêu hằng ngày nhờ các chương trình hoàn tiền và ưu đãi với nhiều đối tác như Shopee, Golden Gate, TH truemart....

"Bên cạnh những ưu đãi hàng ngày, việc giảm phí giao dịch ngoại tệ xuống 1% cũng giúp tôi thuận tiện hơn khi đi công tác hoặc du lịch nước ngoài", chị Mai chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2023, thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank Mastercard ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và vận hành ổn định, theo đánh giá từ Mastercard. Năm 2025, sản phẩm này được trao giải "Champion of Cross-Border Payment Growth - Nhà Vô địch Tăng trưởng Thanh toán xuyên Biên giới", ghi nhận các sáng kiến nhằm thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, đồng thời nâng cao hiệu quả và độ an toàn giao dịch.

Bà Vũ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Bac A Bank, cho biết thẻ tín dụng quốc tế là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ và thanh toán số.

"Chúng tôi không chạy theo tăng trưởng đơn thuần, mà tập trung xây dựng giá trị bền vững thông qua việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đồng bộ, cá nhân hóa theo nhu cầu chi tiêu thực tế của từng phân khúc khách hàng", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Minh Ngọc