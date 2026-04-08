Bac A Bank miễn phí thường niên cho chủ thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Bắc Á miễn phí thường niên cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank MasterCard, áp dụng đến hết tháng 5.

Cụ thể, trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, chủ thẻ cần đạt doanh số giao dịch tối thiểu từ 3 triệu đồng đối với thẻ Rewards Gold và từ 5 triệu đồng với thẻ Cashback Platinum (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt) để được hưởng ưu đãi.

Khách hàng đủ điều kiện sẽ được miễn phí thường niên trọn đời thẻ, tương đương thời hạn 5 năm. Chương trình áp dụng cho thẻ chính mở lần đầu, có hiệu lực song song với các chương trình dành cho khách hàng mở mới khác (nếu có). Ngoài ra, chủ thẻ còn được hoàn tiền tối đa 20% cho giao dịch đầu tiên.

Nhân viên hướng dẫn thủ tục mở thẻ cho khách hàng. Ảnh: Bac A Bank

Bên cạnh ưu đãi phí, thẻ tín dụng Bac A Bank còn được tích hợp nhiều ưu đãi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, giải trí, tiêu dùng, tận hưởng cuộc sống của khách hàng. Cụ thể, chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền tối đa 6 triệu đồng mỗi năm, giảm giá tới 100.000 đồng khi mua sắm trên Shopee, giảm 30% tại hệ thống Golden Gate, voucher 50% khi sử dụng Xanh SM, ưu đãi hoàn tiền tại chuỗi cửa hàng TH truemart, phí giao dịch ngoại tệ từ 1%...

"Tôi chọn thẻ của Bac A Bank vì vừa tiết kiệm được phí hàng năm vừa được nhận nhiều ưu đãi mua sắm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình", chị Nguyễn Xuân Nhàn (Hà Tĩnh) chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2023, thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank MasterCard ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Theo biểu phí niêm yết, phí thường niên của dòng thẻ này này lần lượt là 300.000 đồng với Rewards Gold và 700.000 đồng với Cashback Platinum. Mức phí này tương đương mặt bằng chung trên thị trường, dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng mỗi năm tùy hạng thẻ. Năm 2025, ngân hàng được tổ chức Mastercard trao giải thưởng "Channel Category - Champion of Cross-Border Payment Growth", ghi nhận kết quả phát triển thanh toán xuyên biên giới.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng mở mới và sử dụng thẻ, đồng thời tối ưu chi phí sở hữu. "Các ưu đãi của thẻ tín dụng Bac A Bank hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, với các dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm uy tín, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân", đại diện Bac A Bank nhấn mạnh.

Minh Ngọc