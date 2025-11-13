Ba yếu tố thúc đẩy Nha Trang thành đô thị đáng sống

Khí hậu ôn hòa, quy hoạch mở rộng và hướng phát triển đô thị sinh thái giúp Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành điểm đến an cư ở miền Trung.

Môi trường sống và khí hậu thuận lợi

Chất lượng không khí là yếu tố được nhiều cư dân đô thị quan tâm khi lựa chọn nơi sinh sống. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, năm 2024, phần lớn các khu vực trên địa bàn duy trì chất lượng không khí ở mức đạt chuẩn. Dữ liệu thời điểm 12h ngày 13/11 từ IQAir ghi nhận chỉ số PM2.5 tại Nha Trang đang ở mức khoảng 16,7 µg/m2, cho thấy môi trường không khí tương đối tốt.

Khí hậu ôn hòa, thời tiết thuận lợi cho hoạt động ngoài trời tại Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Vị trí ven biển, cùng hệ thống sông và núi bao quanh, giúp thành phố duy trì môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa, phù hợp với xu hướng sống gần thiên nhiên. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 thuận lợi cho du lịch và các hoạt động ngoài trời.

Vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, vừa có giá trị cảnh quan vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Không gian sống yên bình cùng nhịp sống chậm rãi, hình ảnh người dân tắm biển, chạy bộ hay tập yoga buổi sáng, trở thành nét đặc trưng của đô thị ven biển này.

Biển Nha Trang nhiều lần vào danh sách các bãi biển hàng đầu thế giới. Ảnh: Minh Ánh

Hạ tầng, quy hoạch đồng bộ

Sức hút của Nha Trang không chỉ đến từ cảnh quan mà còn nhờ chiến lược quy hoạch, hạ tầng. Khánh Hòa đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 9 tháng đầu năm, GRDP toàn tỉnh tăng 7%; thu ngân sách đạt hơn 28.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế du lịch, dịch vụ và sản xuất phục hồi tích cực, trong khi hạ tầng đô thị và các khu dân cư mới giúp mở rộng không gian phát triển.

Về hạ tầng, việc tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn tránh thành phố và đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng thông xe không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm tiếng ồn mà còn mở dư địa phát triển bất động sản khu vực. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Khánh Hòa, quý II, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 9.200 giao dịch, tổng giá trị hơn 11.700 tỷ đồng, tăng gần 32% so với quý trước. Các giao dịch tập trung tại những khu vực hưởng lợi từ các dự án giao thông mới và quy hoạch mở rộng thành phố.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Mô hình đô thị sinh thái phát triển

Sau sáp nhập, không gian Nha Trang mở rộng, trong đó khu vực phía Nam định hướng xây dựng theo mô hình đô thị sinh thái. Nơi đây dự kiến đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh, đồng thời hình thành các khu đô thị đa chức năng với hạ tầng đồng bộ. Vị trí thuận lợi giúp Nam Nha Trang kết nối nhanh với cao tốc Bắc - Nam và sân bay quốc tế Cam Ranh trong khoảng 30 phút.

Điều kiện tự nhiên cùng xu hướng sống chú trọng sức khỏe giúp Nha Trang trở thành điểm đến của du khách và người cao tuổi đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Địa phương cũng thu hút giới nhà giàu, người thành đạt tìm đến đầu tư sở hữu ngôi nhà thứ hai hoặc an cư lâu dài. Sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại, các dự án có tỷ lệ cây xanh, mặt nước lớn góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực phía Nam.

Phối cảnh đô thị Charmora City do Sun Group đầu tư. Ảnh: Sun Property

Trong bối cảnh đó, khu vực Nam Nha Trang ghi nhận một số dự án quy mô lớn triển khai theo hướng đô thị sinh thái, đơn cử như Charmora City do Sun Group đầu tư, có quy mô khoảng 227 ha. Dự án áp dụng mô hình "sponge city" (đô thị bọt biển) với hệ thống hồ điều hòa, công viên và cây xanh nhằm tăng khả năng thoát nước tự nhiên, tạo môi trường khí hậu trong lành và hạn chế ngập lụt.

Dự án, được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc. Với diện tích mặt nước hơn 60 ha và quy hoạch ba phân khu đảo Bắc - Trung - Nam, Charmora City hướng đến tạo chuỗi không gian liên hoàn đáp ứng nhu cầu hành chính, an cư, giải trí và nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư kỳ vọng phát triển các show trình diễn nghệ thuật trên mặt nước, hoạt động giải trí đa dạng để thúc đẩy kinh tế đêm Nha Trang. Mô hình được đánh giá là phù hợp định hướng mở rộng không gian đô thị của địa phương.

Song Anh