Ba yếu tố tạo phong cách sống quốc tế tại Flamingo Golden Hill

Ninh BìnhFlamingo Golden Hill được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao của cộng đồng chuyên gia trong, ngoài nước, với định hướng không gian sống tiện nghi, kết nối, bền vững.

Nhờ cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, hạ tầng đồng bộ và môi trường sống trong lành, Ninh Bình mở rộng đang trở thành khu vực phát triển năng động. Tính đến quý III, khu vực ghi nhận mức tăng trưởng FDI gần 50% so với cùng kỳ năm trước, với nhiều khu công nghiệp và dự án logistics quy mô lớn đi vào hoạt động. Sự mở rộng này kéo theo nhu cầu về chỗ ở và sinh hoạt đạt tiêu chuẩn quốc tế cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài và nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, Flamingo Golden Hill được quy hoạch theo tiêu chí "sống - làm việc - nghỉ dưỡng trong cùng một không gian", hướng đến mô hình đô thị tích hợp, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, làm việc và thư giãn của cư dân.

Không gian sống tiện nghi

Theo đại diện Flamingo Holdings, dự án được phát triển theo mô hình đô thị mở, với hệ thống tiện ích đồng bộ, giúp cư dân có thể làm việc, thư giãn và kết nối ngay trong khuôn viên sinh sống.

Từ sáng đến tối, mọi hoạt động diễn ra thuận tiện như ngâm mình trong bể bơi riêng tại gia, dùng bữa tại nhà hàng phong cách resort hoặc dạo bước qua tuyến phố thương mại và khu vui chơi trẻ em phủ nhiều mảng xanh.

Tiện ích đồng bộ là yếu tố quan trọng góp phần hình thành chuẩn sống quốc tế tại Flamingo Golden Hill. Ảnh: Chủ đầu tư

Đặc biệt, Lala Town - chuỗi sự kiện lễ hội của dự án mang đến các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực suốt bốn mùa. Cư dân có thể tham gia các buổi biểu diễn đường phố, giao lưu văn hóa và trải nghiệm không khí sống cởi mở, năng động - đặc điểm được nhiều chuyên gia quốc tế quan tâm khi chọn nơi lưu trú dài hạn.

"Mô hình đô thị mở với tiện ích trong tầm tay giúp Flamingo Golden Hill vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa tạo môi trường giao lưu thuận lợi - yếu tố cần thiết để thu hút và giữ chân cộng đồng chuyên gia quốc tế", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ không gian xanh đa lớp

Nếu tiện nghi là nền tảng, thì kiến trúc là yếu tố định hình tiêu chuẩn sống quốc tế tại Flamingo Golden Hill. Ảnh: Chủ đầu tư

Kế thừa phong cách thiết kế của hệ sinh thái Flamingo, dự án kết hợp hai triết lý: "Flowers & Forest in the Sky" và "Art - Color - Design".

Flowers & Forest in the Sky là triết lý kiến trúc đưa con người sống giữa tầng xanh đa lớp, nơi hoa và cây trở thành một phần của ngôi nhà. Mỗi ban công, mái hiên, lối dạo đều được phủ xanh bằng cây và hoa bản địa, góp phần tạo vi khí hậu mát lành và cảm giác thư giãn tự nhiên.

Trong khi đó, Art - Color - Design thể hiện tinh thần nghệ thuật đương đại, với cách phối hợp ánh sáng, màu sắc và vật liệu nhằm tạo nên không gian sống có chiều sâu, vừa mang hơi thở hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên.

Dự án có vị trí tựa núi Liên Sơn, hướng hồ Tam Chúc, nơi cảnh quan tự nhiên và mặt nước mở ra tầm nhìn thoáng rộng. Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một không gian retreat (nghỉ dưỡng) thu nhỏ, giúp cư dân tìm lại sự cân bằng sau thời gian làm việc.

Kết nối thuận tiện

Tọa lạc trên trục Quốc lộ 21A, kết nối trực tiếp với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án cách các khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Châu Sơn, Phủ Lý, Thái Hà... khoảng 10 - 15 phút di chuyển. Nhờ đó, cư dân có thể thuận tiện đi làm hằng ngày, đồng thời tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên vào buổi tối.

Cùng với hệ tiện ích đồng bộ và kiến trúc giàu cảm hứng, yếu tố then chốt tạo nên giá trị sống chuyên gia tại Flamingo Golden Hill là khả năng kết nối linh hoạt. Ảnh: Chủ đầu tư

Cùng với tiện ích đồng bộ và kiến trúc đặc trưng, yếu tố then chốt tạo nên giá trị sống tại Flamingo Golden Hill là khả năng kết nối linh hoạt. Khoảng cách "vừa đủ gần để làm việc, vừa đủ xa để nghỉ ngơi" giúp dự án trở thành điểm cân bằng giữa năng suất và thư giãn.

Cuối tuần, cư dân có thể di chuyển trong thời gian ngắn để khám phá quần thể du lịch Tràng An - Bái Đính - Tam Chúc - Ninh Bình, trải nghiệm văn hóa và di sản đặc trưng của vùng đất này.

Ngoài giá trị sống, dự án còn thu hút nhà đầu tư nhờ chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng thanh toán 50% giá trị biệt thự để nhận nhà và khai thác cho thuê ngay, phần còn lại được giãn tiến độ trong 36 tháng. Mô hình này được giới đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng sớm đưa sản phẩm vào vận hành và tối ưu dòng tiền.

Thế Đan