Ba yếu tố tạo lợi thế thương mại cho The Legend Shophouse

The Legend Shophouse nằm tại trung tâm Van Phuc City, hưởng lợi từ hạ tầng giao thông khu vực cùng hệ tiện ích, cư dân hiện hữu, tạo nền tảng khai thác thương mại.

Trong các khu đô thị quy mô lớn, dãy nhà phố thương mại thường hình thành tại những tuyến đường có lưu lượng di chuyển cao, nơi cư dân và khách vãng lai tập trung cho nhu cầu mua sắm, dịch vụ hàng ngày. Mô hình này tạo nguồn khách cho các ngành hàng bán lẻ và dịch vụ.

The Legend Shophouse được phát triển theo định hướng này tại lõi trung tâm của Van Phuc City. Từ đây, cư dân và du khách có thể di chuyển nhanh về khu trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời kết nối thuận tiện với khu Đông Bắc. Phân khu sở hữu 4 mặt tiền, trong đó đại lộ Nguyễn Thị Nhung là trục thương mại chính, giúp các căn shophouse tiếp cận dòng khách từ cư dân nội khu, khách tham quan và hoạt động kinh doanh dịch vụ.

The Legend Shophouse nằm tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Các tiện ích xung quanh tiếp tục hỗ trợ khả năng khai thác mặt bằng. Dự án kết nối trực tiếp với bến du thuyền Marina Royal, hệ thống trường học, công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km và quảng trường trung tâm. Chuỗi tiện ích này thu hút cư dân tham gia các hoạt động sinh hoạt, giải trí và mua sắm trong cùng khu vực. Nhu cầu tiêu dùng tại chỗ vì vậy duy trì ổn định cho các mô hình dịch vụ.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông khu vực đang được nâng cấp, thúc đẩy khả năng tiếp cận khách hàng. Quốc lộ 13 mở rộng lên 60 m, tuyến Metro 3B dự kiến có điểm dừng gần cổng khu đô thị. Các dự án giao thông này giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng kết nối liên vùng. Lưu lượng di chuyển theo đó có xu hướng tập trung về các tuyến phố thương mại trong khu.

The Legend Shophouse sở hữu lợi thế 4 mặt tiền. Ảnh: VPG

Động lực tăng trưởng còn đến từ các hạng mục nội khu đang triển khai. Tổ hợp căn hộ và trung tâm thương mại Diamond Sky đã hoàn thành phần móng cọc, đang triển khai thi công phần hầm, dự kiến nghiệm thu toàn bộ hầm móng trong quý I. Khi công trình đi vào vận hành, khu phức hợp sẽ bổ sung thêm nguồn khách mua sắm và dịch vụ cho các dãy shophouse lân cận.

Ngoài ra, Van Phuc City hiện có hơn 10.000 cư dân cùng hệ thống trường học, công viên, tuyến phố thương mại và không gian sinh hoạt ngoài trời. Cộng đồng hiện hữu tạo nguồn cầu thường xuyên cho các ngành hàng thiết yếu. Môi trường sống và làm việc tập trung giúp hoạt động kinh doanh duy trì ổn định.

Phố thương mại Parkview Shop Villas tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Kỷ niệm 30 năm thành lập, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu trực tiếp lên đến 28% cho một số sản phẩm nhà phố và shophouse giới hạn. Chính sách này giúp nhà đầu tư giảm chi phí ban đầu và mở rộng biên độ khai thác.

Đại diện Van Phuc Group cho biết, ưu đãi áp dụng cho số lượng sản phẩm giới hạn trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp đánh giá giai đoạn hiện nay là thời điểm hạ tầng chưa phản ánh đầy đủ vào giá trị bất động sản, trong khi tiềm năng khai thác thương mại đã hình thành.

Song Anh