Ba yếu tố quyết định mức tiêu hao nhiên liệu của xe máy

Thói quen lái xe, thời gian bảo dưỡng và lựa chọn mẫu xe có công suất phù hợp là yếu tố người dùng cần biết khi muốn xe máy tiết kiệm xăng.

Thói quen, cách vận hành xe

Tăng tốc đột ngột, phanh gấp, vặn tay ga liên tục... là nguyên nhân hàng đầu khiến mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng vọt. Khi tăng ga, động cơ phải bù đắp công suất để khắc phục sức ì của xe nên tốn xăng hơn đáng kể so với thời điểm tốc độ ổn định.

Giữ tay ga và tốc độ ổn định là yếu tố hàng đầu giúp xe máy tiết kiệm nhiên liệu.

Khi dừng đèn đỏ, nhiều người có thói quen vặn ga đột ngột để xe vọt nhanh hơn, hành động này cũng khiến xe tốn xăng hơn đáng kể. Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc giữ tay ga ổn định, tăng tốc nhẹ nhàng sau khi dừng đèn đỏ sẽ là thói quen giúp xe giữ mức tiêu hao nhiên liệu ổn định.

Bảo dưỡng xe định kỳ

Mỗi mẫu xe đều được hãng công bố các mốc bảo dưỡng theo thời gian hoặc số km. Tại các cấp bảo dưỡng, xe sẽ được vệ sinh, thay dầu động cơ, nước làm mát, kiểm tra các chi tiết giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu như: dây curoa (xe tay ga), lọc gió, hệ phun xăng điện tử (Fi), bộ chế hòa khí, bugi...

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên đến các trung tâm, xưởng dịch vụ chính hãng để đảm bảo phụ tùng, linh kiện thay thế đạt chuẩn.

Chuyên viên Yamaha Việt Nam bảo dưỡng một mẫu xe.

Tuỳ thuộc loại dầu nhớt, sau từ 2.000 – 3.000 km, người dùng nên thay mới. Trong mỗi lần thay dầu nhớt, các dung dịch khác như nước làm mát, dầu hộp số... cũng cần được kiểm tra, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với tình trạng xe.

Chọn mua xe tiết kiệm nhiên liệu

Mức tiết kiệm nhiên liệu của mỗi dòng xe đều khác nhau, phụ thuộc vào nhà sản xuất, phân khúc, công suất động cơ... Người dùng có thể tham khảo thông số công bố từ hãng, nhãn dán tiêu hao nhiên liệu được đăng ký với Cục Đăng kiểm.

Đơn cử với chiếc Grande, mẫu xe được Yamaha công bố tiết kiệm xăng nhất phân khúc trên thị trường, mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,66 lít/ 100 km. Nếu tính chi phí nhiên liệu trên mỗi km đường hỗn hợp, giá xăng 23.000 đồng/ lít, mẫu xe này tốn khoảng 400 đồng/ km, theo tính toán từ hãng.

Người dùng bên Yamaha Grande, mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,66 lít/ 100 km.

Ngoài mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, mẫu xe tay ga này có thiết kế gọn gàng, phù hợp với phái đẹp. Cụm đèn chiếu sáng cách điệu từ hình kim cương, kết hợp dải LED điệu đà. Các tiện ích khác của xe có: nút tắt, khởi động thông minh, cổng sạc USB, kết nối xe với smartphone qua ứng dụng Y-Connect...

Bình xăng 4 lít có nắp đặt ở yếm bên trái, thuận tiện khi đổ xăng không cần xuống xe. Cốp dung tích 27 lít, khả năng chứa nhiều vật dụng, trang bị thêm đèn chiếu sáng giúp người dùng dễ dàng tìm đồ khi trời tối.

Grande trang bị động cơ Blue Core, tích hợp trợ lực điện hứa hẹn khả năng vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống Stop & Start System giúp động cơ ngắt tạm thời, giúp tiết kiệm 7% nhiên liệu so với các dòng xe khác, theo công bố từ Yamaha. Hãng xe Nhật cũng áp dụng chương trình "Same day – Next day", khi người dùng đặt hàng phụ tùng trước 12g trưa sẽ nhận ngay trong ngày, qua 12g sẽ nhận hàng vào ngày hôm sau.

Yamaha Grande có giá bán từ 46,8 triệu đồng, phân phối qua hệ thống đại lý Yamaha Motor chính hãng trên toàn quốc.

Tuấn Vũ

Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam