Ba yếu tố quan trọng tạo nên tình yêu đích thực

Tình yêu nam nữ, để tiến tới xây dựng gia đình hạnh phúc, phải thỏa mãn được ba nhu cầu sau.

Thứ nhất, người con gái phải ngưỡng mộ người con trai như một người thầy. Nói hình ảnh là người con gái nhìn thấy người con trai cao từ đỉnh đầu anh ấy lên đến trời, là chỗ dựa vững chắc, là từ điển bách khoa xã hội. Người con gái có thể học hỏi được rất nhiều ở bạn trai.

Thứ hai, cả hai phải thích hợp nhau như tình bạn. Họ có thể tâm tình với nhau mọi chuyện trên trời dưới biển, kể cả rủ nhau đi hái sao trên vũ trụ.

Thứ ba, cả hai người phải hòa hợp về tình dục. Nhiều người tránh né yếu tố quan trọng này nên khi lấy nhau, họ thất vọng. Không có hòa hợp, say đắm với nhau về tình dục, thì chỉ còn là bạn hoặc anh em, hoặc người hơn tuổi.

Với những gì tác giả bài tâm sự "Bạn trai không giỏi bằng tôi" nêu, hai người chưa có tình yêu đích thực, rất mờ nhạt, không say sưa, không có nhu cầu về nhau. Đến nụ hôn cũng nhạt toẹt, không có cảm giác khâm phục bạn trai, chán nản không muốn nói chuyện. Con người đến ngoài 30 tuổi là xuất hiện sức ỳ, an phận, tìm kiếm sự ổn định, an toàn, ít người dám bứt phá. Bạn trai của bạn là hình ảnh như thế. Do đó, hãy lắng nghe xem trái tim mình mách bảo điều gì?

Hùng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc