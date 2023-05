Hàng năm, giới mộ điệu lại hướng về Watches & Wonders (27/3 đến 2/4) - triển lãm "cỗ máy thời gian" lớn nhất thế giới tại trung tâm Palexpo (Geneva, Thụy Sĩ) - để chiêm ngưỡng những "siêu phẩm" mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đề "What time is it?" (Mấy giờ rồi?) của nhiếp ảnh gia Karine Bauzin thu hút sự chú ý. Patek Philippe, Vacheron Constantin, Piaget, Chopard hay Hermès - "những người khổng lồ" của phân khúc xa xỉ - lần lượt trưng bày sản phẩm mới và trả lời câu hỏi đơn giản trên. Họ cũng quyết định xu hướng thiết kế đồng hồ đeo tay năm nay.

Dưới đây là ba yếu tố nổi bật nhất triển lãm 2023: