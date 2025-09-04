Ba yếu tố nền tảng trong đầu tư chứng khoán

Nắm bắt xu hướng thị trường, lựa chọn doanh nghiệp tăng trưởng và theo sát hoạt động của nhà đầu tư tổ chức là ba yếu tố nền tảng khi đầu tư, theo Investor's Business Daily.

Với người mới bắt đầu, thị trường chứng khoán có thể là một "mê cung". Tuy nhiên, theo phương pháp IBD của Investor's Business Daily - tờ báo tài chính do huyền thoại đầu tư William J. O'Neil sáng tập, việc tập trung vào ba yếu tố cốt lõi có thể giúp nhà đầu tư xác định được cổ phiếu tốt, điểm mua hợp lý và thời điểm thoát lệnh hiệu quả.

Quản lý rủi ro bằng cách nắm bắt xu hướng thị trường

IBD chỉ ra rằng khoảng 75% cổ phiếu đều biến động theo chỉ số thị trường - tức thị trường tăng thì phần lớn cổ phiếu tăng, và ngược lại. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là chỉ nên mua vào khi thị trường đang tạo xu hướng tăng, và chuyển sang phòng thủ khi có dấu hiệu suy yếu.

Phương pháp IBD do William J. O'Neil phát triển xây dựng hệ thống theo dõi thị trường với 5 cấp độ khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu, từ 0-20% (giai đoạn rủi ro cao) đến 80-100% (xu hướng mạnh), dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và tâm lý như số lượng cổ phiếu phá nền giá, khối lượng giao dịch quanh các đường trung bình động...

Nắm bắt xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng trong đầu tư. Ảnh: DNSE

Tập trung vào cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận đột biến

IBD khuyến khích tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận mạnh, đặc biệt là những doanh nghiệp có sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đội ngũ lãnh đạo mới hoặc vừa IPO. Những tên tuổi như Apple, Amazon, Nvidia từng tăng giá mạnh nhờ vượt trội về EPS và doanh thu.

Khi tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ lọc cổ phiếu theo phương pháp IBD, như danh sách xếp hạng tăng trưởng, các chỉ số EPS, SMR hoặc bộ lọc tự động.

Tại thị trường Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đầu tư giá trị của Graham, Fisher hay Fama-French cũng xác định chất lượng nội tại như lợi nhuận, dòng tiền, ROE, tốc độ tăng trưởng - nhân tố quan trọng quyết định tỷ suất sinh lời cổ phiếu.

Theo sát hoạt động của nhà đầu tư tổ chức

Yếu tố nền tảng thứ ba là theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức, như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, ngân hàng hay công ty quản lý tài sản lớn. Các tổ chức này chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trên thị trường và có khả năng tác động đáng kể đến xu hướng giá cổ phiếu. Do đó, việc hiểu họ đang mua hay bán cổ phiếu nào là dữ liệu mang tính quyết định.

Ngoài ra, phương pháp kỹ thuật như phân tích biểu đồ quanh các đường trung bình (50, 200 ngày) cũng giúp nhà đầu tư đưa ra phán đoán khách quan hơn, thay vì dựa vào tin tức lan truyền.

DNSE cung cấp ý tưởng đầu tư qua các bộ lọc chỉ báo và 4 bộ lọc kỹ lưỡng. Ảnh: DNSE

Theo chuyên gia DNSE, nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước thường bị chi phối bởi tâm lý đám đông, sự tự tin quá mức hoặc những kỳ vọng thiếu thực tế, dẫn đến quyết định đầu tư sai lệch và hiệu quả thấp. Ông Võ Văn Huy, chuyên gia tư vấn đầu tư của DNSE, cho rằng, để duy trì sự tỉnh táo, nhà đầu tư cần nhìn nhận tiền bạc không chỉ là con số, mà còn là vấn đề tâm lý.

"Hãy coi tiền là công cụ, phương tiện để đạt mục tiêu sống. Khi hiểu thế nào là đủ và tránh so sánh với người khác, bạn sẽ hạn chế được nhiều sai lầm chủ quan", ông Huy nhấn mạnh.

Để hỗ trợ nhà đầu tư, hiện nay các công ty chứng khoán có nhiều công cụ tân tiến hỗ trợ nhà đầu tư để bắt kịp xu hướng thị trường và nhanh chóng nắm bắt thông tin, đưa ra quyết định đầu tư. Đơn cử như DNSE, một trong những đơn vị tiên phong về các giải pháp ứng dụng công nghệ với nhiều tính năng cải tiến, giúp theo dõi thị trường và khuyến nghị đầu tư.

Cụ thể, trợ lý chứng khoán ảo Ensa giúp theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật tin tức, và đưa ra cảnh báo kịp thời; công cụ Senses và Trading Ideas cung cấp dữ liệu toàn diện, lọc ra doanh nghiệp tăng trưởng tiềm năng; trong khi các biểu đồ kỹ thuật và dữ liệu giao dịch tức thời cho phép quan sát dòng tiền lớn - yếu tố thể hiện rõ xu hướng mua bán của khối tổ chức.

DNSE còn bổ sung các chính sách như giao dịch miễn phí, gói margin linh hoạt, quản trị và cho vay margin theo từng giao dịch, đảm bảo minh bạch và tối ưu hóa trải nghiệm, qua đó, giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược an toàn và bền vững hơn.

Anh Vũ