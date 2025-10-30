Ba yếu tố giúp Avenue Garden by OSI hút cư dân

Avenue Garden nằm ở phía Tây Hà Nội, có tiềm năng tăng giá trị, hoàn thành cơ bản quá trình xây dựng, thiết kế không gian phù hợp đa dạng đối tượng, giúp thu hút cư dân.

Dự án Avenue Garden của chủ đầu tư Công ty cổ phần Quản lý tài sản Sông Nhuệ triển khai theo mô hình thấp tầng cao cấp với 101 căn nhà diện tích lớn. Nằm ở khu Tây Hà Nội, dự án có nhiều lợi thế đầu tư.

Hoàn thành các hạng mục xây dựng

Theo đại diện công ty Sông Nhuệ, sau giai đoạn biến động của thị trường, người mua ngày càng ưu tiên các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, có thể bàn giao và khai thác ngay. Avenue Garden đáp ứng xu hướng đó khi sở hữu pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện, cảnh quan chỉn chu, đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Shophouse Avenue Garden nằm tại mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương sầm uất. Ảnh: OSI Holdings

Trên diện tích 2,6 ha, dự án gồm 36 căn biệt thự và 65 căn shophouse, hướng đến nhóm cư dân đề cao trải nghiệm sống khác biệt. Nếu biệt thự mang phong cách Đông Dương và Tân Cổ điển thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân, thì shophouse lại được ưa chuộng nhờ hiệu quả khai thác và giá trị thương mại.

Mỗi căn shophouse có diện tích sàn 674-800 m2, thiết kế không cột chịu lực, linh hoạt cho nhu cầu ở và kinh doanh. Lấy cảm hứng từ kiến trúc New York hiện đại, các chi tiết phào chỉ, đường nét và mảng khối tạo nên vẻ phóng khoáng, tinh tế, khác biệt so với nhà phố truyền thống. Mặt tiền rộng 7-10,5 m, cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, phù hợp làm văn phòng, ngân hàng, hoặc chuỗi F&B cao cấp.

Dự án được bàn giao mặt ngoài hoàn thiện, giúp chủ sở hữu tiết kiệm chi phí, thời gian thiết kế nội thất và rút ngắn chu kỳ hoàn vốn. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm, việc sở hữu shophouse tại Avenue Garden đồng nghĩa nắm giữ tài sản "hai trong một" - vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa có khả năng tăng giá theo thời gian.

Tạo môi trường sống hiện đại

Dự án nằm tại trung tâm khu đô thị Tây Tựu, mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, tuyến đường huyết mạch kết nối khu trung tâm với phía Tây Hà Nội. Trong bán kính 5 km, cư dân có thể tiếp cận chuỗi đô thị hiện đại như Starlake City, Ngoại Giao Đoàn, Vinhomes Đan Phượng, Thượng Cát, hay khu công nghệ cao Silver Lake. Lợi thế này giúp Avenue Garden vừa thừa hưởng hạ tầng hoàn thiện, vừa đón dòng cư dân tri thức, chuyên gia, doanh nhân đang tìm kiếm không gian sống xanh giữa lòng đô thị.

Được phát triển bởi OSI Holdings, dự án theo đuổi triết lý "tận tâm kiến tạo giá trị sống". Avenue Garden nằm đối diện hồ điều hòa hơn 8 ha - "lá phổi xanh" của khu vực Tây Tựu - kết hợp cùng các mảng cây xanh và vành đai sinh thái sông Nhuệ, tạo môi trường trong lành, thư thái. Quy hoạch bài bản giúp nơi đây đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đủ tiện nghi để tận hưởng nhịp sống hiện đại, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, bền vững.

Shophouse tại Avenue Garden sẵn sàng bàn giao và đưa vào khai thác. Ảnh: OSI Holdings

Vận hành chuyên nghiệp từ đơn vị quốc tế

Chất lượng vận hành là yếu tố được chủ đầu tư chú trọng nhằm nâng tầm giá trị dự án. Tại Avenue Garden, đơn vị quản lý Savills Việt Nam đảm nhận vai trò vận hành.

Từ các tiêu chuẩn quốc tế, Savills xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ từ an ninh, cảnh quan đến hạ tầng kỹ thuật và tiện ích thường nhật. Các chi tiết như hàng cây, ánh sáng đến dịch vụ đều được chăm chút kỹ, mang đến không gian sống chỉn chu.

Avenue Garden mang đến không gian sống cân bằng giữa sôi động và riêng tư. Ảnh OSI Holdings

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bức tranh phát triển năng động của khu Tây Hà Nội, Avenue Garden được kỳ vọng góp phần định hình phong cách sống mới, nơi vật chất và tinh thần giao hòa.

Thái Anh