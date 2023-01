Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước.

Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước. Việc này căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Hiến pháp năm 2013 quy định, Chủ tịch nước đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới.

Nhiệm kỳ trước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tại Quốc hội, tháng 11/2020. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Võ Thị Ánh Xuân 53 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ cử nhân Sư phạm Hóa học, thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12 và 13; đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15.

Bà Xuân từng bốn năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy. Từ tháng 8/2001 đến 1/2013, bà làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ tháng 2/2013, bà giữ chức Phó chủ tịch tỉnh, Phó bí thư rồi Bí thư tỉnh An Giang.

Tháng 4/2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước. Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ 5 chữ T gồm "trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công".

Viết Tuân - Sơn Hà