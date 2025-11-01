Ba tỷ phú rủ nhau uống bia, ăn gà rán mừng hợp tác chip AI

CEO Nvidia, Chủ tịch Samsung và Chủ tịch Hyundai cùng đi ăn gà rán, uống bia và chia tiền 'nhậu' tại Seoul nhân dịp thắt chặt hợp tác chip AI.

Hôm 30/10, Tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia - công ty giá trị nhất thế giới hiện nay - đã đến một nhà hàng gà và bia tại Seoul cùng với hai tỷ phú công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, gồm Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Bloomberg Billionaires Index cho biết ông Jensen Huang và Lee Jae-yong hiện có tổng tài sản lần lượt 176 tỷ USD và 16,1 tỷ USD. Trong khi, ông Chung Eui-sun có 4,3 tỷ USD, theo Forbes.

Gà rán dùng kèm bia tươi ướp lạnh gọi là combo "chimaek", món "nhất định phải thử" đối với bất kỳ ai đến Hàn Quốc. Ba ông trùm công nghệ đã thưởng thức tại nhà hàng Kkanbu Chicken ở quận Gangnam, nhân hội nghị APEC.

Trong tiếng Hàn, từ "kkanbu" được hiểu rộng là "bạn thân" hoặc "đối tác tin cậy", từng trở nên nổi tiếng toàn cầu qua bộ phim "Squid Game" của Netflix, nơi nó tượng trưng cho sự trung thành giữa các đồng minh.

CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Euisun Chung nâng ly chúc mừng tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Yonhap, cả ba đã ăn phô mai viên, phô mai que, gà rút xương và gà rán cùng với bia Terra và rượu gạo soju địa phương. Họ còn khoác tay nhau uống một ngụm bia, phong cách củng cố tình bạn khi nhậu tại Hàn Quốc.

Nói với những người đang livestream khi thấy 3 tỷ phú có tổng tài sản gần 200 tỷ USD xuất hiện ở nhà hàng, ông Jensen Huang cho biết thích ăn gà rán uống bia với bạn bè. Cả 3 còn bước ra mời đám đông tụ tập ăn gà và phô mai que. "Cánh gà ngon lắm. Bạn đã từng đến đây chưa? Tuyệt thật, đúng không?", ông Huang nói khi được hỏi về món ông thích nhất.

Khi ông Huang rung "chuông vàng", hành động báo hiệu rằng ông sẽ trả toàn bộ hóa đơn cho mọi người trong nhà hàng, đám đông đã reo hò. Nhưng theo Yonhap, Chủ tịch Lee của Samsung có tham gia thanh toán, còn Chủ tịch Chung của Hyundai trả cho lượt bia thứ hai.

Hôm 30/10, tại hội nghị APEC, ông Jensen Huang đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và thông báo Nvidia sẽ cung cấp hơn 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) cho các công ty Hàn Quốc, bao gồm cả doanh nghiệp của hai người bạn nhậu đi cùng ông.

Theo văn phòng tổng thống, Nvidia sẽ hợp tác với Samsung, Hyundai, Naver và nhà sản xuất chip SK để phát triển các phương tiện tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cá nhân ông Huang còn tặng ông Lee và ông Chung một máy tính AI, mỗi hộp có ghi dòng chữ: "Vì tình đối tác và tương lai của thế giới".

Phiên An (theo Reuters, CNN)