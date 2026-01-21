Ba tượng Phật lớn nhất trên núi Bà Đen

Tây NinhBa bức tượng Phật với công trình cao nhất là 72 m, được đặt trên đỉnh núi Bà Đen, thu hút hàng triệu du khách.

Núi Bà Đen cao gần 1.000 m, mệnh danh "nóc nhà Nam Bộ". Nơi đây có ba tượng Phật lớn được chế tác công phu, gồm: tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại đỉnh cao nhất (7,2 m); tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (72 m) ở trung tâm quần thể và tượng Bồ Tát Di Lặc (36 m) an vị thẳng hàng với tượng Phật Bà.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến cuối tháng 7/2025, tỉnh Tây ninh đón gần 5,1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 4 triệu lượt sử dụng cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen. Từ đầu năm 2026 đến nay, lượng khách đến núi Bà Đen ghi nhận tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Tượng Phật phủ nhũ vàng

Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an vị trên đỉnh núi Bà Đen vào tháng 12/2025, là vị Phật thứ 5 trong số 7 vị từ quá khứ trong văn hóa Phật giáo. Tượng cao 7,2 m, chế tác bằng đồng đỏ với bề mặt phủ nhũ vàng 24k.

Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm được tạo hình từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Thác đổ nước xuống hồ sen vàng, mô phỏng cho điều ước thịnh vượng.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi tướng kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) giữa hồ sen vàng. Ảnh: Sun Group

Tượng ngồi dáng kiết già trên đài sen, tay phải thủ ấn giáo hóa, tay trái nâng quả sung - hình ảnh gắn với cây Ưu Đàm trong hành trình giác ngộ dưới gốc cây ưu đàm. Theo tư liệu Phật giáo, ﻿vào ngày Đức Phật giáng sinh có cơn mưa vàng rơi xuống nên ngài được gọi là Kanakagamana, theo tiếng Phạn có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hoặc "bậc mang đến sự Hoàng Kim". Sau lễ an vị cuối năm 2025, tượng hút nhiều dòng khách hành hương trong dịp đầu năm.

Tay phải tượng thủ ấn, tay trái nâng quả sung, hướng mặt về phía Đông. Ảnh: Sun Group

Tượng Phật Bà bằng đồng cao 72 m

Trung tâm quần thể trên đỉnh núi có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m - một trong những tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng cao nhất châu Á. Tượng được đúc từ 170 tấn đồng với dáng đứng uy nghiêm trên đỉnh núi. Khuôn mặt chạm khắc tỉ mỉ với đường nét đầy đặn, búi tóc cao, phủ khăn dài, đầu đội vương miện chạm khắc hình Phật A Di Đà. Tay trái tượng cầm bình cam lộ đang dốc xuống.

Tượng Phật Bà bằng đồng cao 72 m với bình cam lộ trong tay. Ảnh: Sun Group

Trong văn hóa Phật giáo, hình tượng Phật Bà gắn với tín ngưỡng Linh Sơn Thánh Mẫu của người dân Nam Bộ. Tên gọi Tây Bổ Đà Sơn xuất phát từ khái niệm "Bổ Đà" trong tiếng Phạn, nghĩa là nơi Bồ Tát thị hiện.

Tượng Di Lặc ghép từ 6.688 viên đá sa thạch

Tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36 m, rộng 45 m, nặng hơn 5.112 tấn, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang, an vị vào năm 2024. Công trình sử dụng kỹ thuật điêu khắc các khối đá lớn, gợi nhắc cách xây dựng Kim Tự Tháp của người Ai Cập cổ đại.

Tượng Di Lặc an vị ở độ cao gần 1.000 m trong tư thế ngồi, gương mặt nở nụ cười tươi, hướng về phía Đông. Từ vị trí này, du khách có thể ngắm bao quát toàn cảnh đồng bằng Nam Bộ và hồ Dầu Tiếng - một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Đại tượng Bồ Tát Di Lặc hướng về phía Đông. Ảnh: Sun Group

Ngoài ba tượng Phật, du khách đến núi Bà Đen còn có thể trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại, ngắm toàn cảnh đồng bằng Nam Bộ từ độ cao gần 1.000 m. Quần thể còn thường tổ chức các lễ hội tâm linh theo mùa kết hợp trải nghiệm ẩm thực chay, món ngon địa phương, dâng đèn cầu phúc...

Đan Minh