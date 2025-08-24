Ba tuần phát hiện ba vụ BTS giả gửi tin nhắn lừa đảo

TP HCMKẻ gian dùng trạm BTS giả lắp trên ôtô, bị thu giữ khi đang phát tán tin nhắn lừa đảo mạo danh ngân hàng, công ty chuyển phát.

Sự việc mới nhất được ghi nhận hôm 21/8 và vừa được Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Trong quá trình giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II nhận thấy tín hiệu phát sóng bất thường tại TP HCM. Đánh giá đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II triển khai, khoanh vùng và phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật thu giữ được tại vụ việc. Ảnh: Trung tâm II

Tại hiện trường, đơn vị thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post. Ngoài ra còn một thiết bị khác chưa kịp sử dụng.

Nội dung tin nhắn thông báo người dùng sắp hết hạn đổi thưởng của điểm thẻ tín dụng, hoặc thông tin giao hàng bị sai, đồng thời đề nghị người nhận truy cập một đường link để được hướng dẫn. Theo các chuyên gia, các đường link này dẫn đến trang web lừa đảo. Nếu truy cập, người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất tiền và tài sản.

Đây là lần thứ ba trong tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện trạm BTS giả tại TP HCM và cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an bắt giữ bốn người.

"Trong số này, có sự tham gia của người nước ngoài", Cục cho biết.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn mạo danh Vietcombank lừa đảo. Ảnh: Trung tâm II

Phương thức chung của kẻ gian là dùng BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo mang tên brandname của các thương hiệu lớn. Nội dung tin nhắn liên tục thay đổi, "cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia".

Sự việc đang được tiếp tục điều tra, đặc biệt là mắt xích trong đường dây mua bán, phân phối thiết bị BTS giả và thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không truy cập vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Lưu Quý