Ba tù nhân Mỹ vượt ngục, bắt cóc nữ tài xế công nghệ

MỹThoát khỏi nhà tù, ba tù nhân dùng dây thừng siết cổ một tài xế và bắt cóc trong 10 giờ, nhiều lần đe dọa nếu chống cự sẽ bị cưỡng hiếp, tra tấn và giết chết.

Ba tù nhân được xác định là Stevenson Charles, Yusuf Minor và Naod Yohannes, đã trốn thoát khỏi nhà tù hạt DeKalb sau khi phá vỡ một phần buồng giam vào tối 21/12. Họ lẩn trốn cho đến khi bị bắt vào sáng sớm 23/12 tại hạt Broward, Florida.

Hồ sơ tòa án mới công bố đã tiết lộ chi tiết về việc ba tù nhân vượt ngục và chiếm đoạt xe của một nữ tài xế công nghệ để chạy trốn.

Vụ vượt ngục được phát hiện vào sáng sớm 22/12 trong cuộc kiểm tra an ninh định kỳ. Theo nhà chức trách, sau khi ra khỏi nhà tù, ba tù nhân được một người đàn ông đón đến nhà bạn gái Minor. Họ dùng tên giả của phụ nữ để gọi xe công nghệ, sau đó dùng dây thừng siết cổ và bắt cóc nữ tài xế.

Nhà tù hạt DeKalb. Ảnh: DeKalb County Sheriff's Office

Các sĩ quan đã theo dấu chiếc xe khi nó di chuyển về phía nam Florida với sự hỗ trợ của công nghệ nhận dạng biển số. Cảnh sát đuổi kịp xe, bắt Charles và Yohannes khi họ nhảy ra khỏi xe bỏ chạy.

Các điều tra viên phát hiện bộ ba đã sử dụng thẻ tín dụng của tài xế công nghệ để thuê một căn nhà ở Miramar, Florida. Tại đây, cảnh sát bắt giữ Minor và giải cứu nữ tài xế.

Nữ tài xế kể rằng bị trói ở ghế sau xe, ép phải cúi đầu và nhắm mắt trong khi bộ ba truy cập vào điện thoại và hồ sơ ngân hàng trực tuyến của cô. Sau khi cố gắng trốn thoát, cô nhiều lần bị đe dọa không được chống cự nếu không sẽ bị giết, cưỡng hiếp và tra tấn. Nữ tài xế ước tính mình bị bắt cóc trong khoảng 10 giờ.

Theo cáo trạng hình sự, cả ba tù nhân đều bị buộc tội bắt cóc và vượt ngục. Trong đó, Charles đang thụ án chung thân về nhiều tội danh bắt cóc và cướp ngân hàng ở Georgia và Florida. Hắn cũng đang đối mặt với cáo buộc giết người và cướp có vũ trang.

Từ trái sang phải: Stevenson Charles (24 tuổi), Naod Yohannes (31 tuổi) và Yusuf Minor (31 tuổi). Ảnh: DeKalb County Sheriff's Office

Cảnh sát Tư pháp Mỹ cho biết thông tin tình báo thu thập được từ các cuộc gọi điện thoại ghi âm trong tù đã giúp xác định những người hỗ trợ vụ vượt ngục.

Phó cảnh sát trưởng hạt DeKalb, Temetris Atkins, cho biết nhà tù được xây dựng cách đây hơn 30 năm, các tù nhân đã lợi dụng cơ sở hạ tầng xuống cấp để phá buồng giam. Việc sửa chữa đã được thực hiện và các biện pháp an ninh bổ sung đang được đánh giá.

Các quan chức cho biết không ai bị thương trong vụ vượt ngục. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tuệ Anh (theo AP, NBC)