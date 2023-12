Ba trường học trên khu đất vườn rau Lộc Hưng sắp khởi công

TP HCMQuận Tân Bình sẽ khởi công ba trường học gồm mầm non, tiểu học, THCS tại khu đất vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 vào ngày 12/12.

Thông tin được Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành nói tại buổi tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND TP HCM về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục trên địa bàn, chiều 5/12.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Tuyết

Ông Thành cho biết thành phố đã bố trí vốn cho ba công trình trường học trên khu đất ở phường 6. Tuy nhiên, khi giải tỏa nhiều người dân canh tác tại khu vườn rau Lộc Hưng khiếu nại, muốn nâng mức hỗ trợ nên dự án kéo dài. Hiện mức hỗ trợ cho người dân được tăng lên 11 triệu đồng mỗi m2.

Trong 20 ngày, từ 11 đến 30/11, UBND quận đã niêm yết công khai dự thảo phương án hỗ trợ, ghi nhận ý kiến các hộ dân liên quan khu đất. Đã có 106 người làm thủ tục kê khai, hoàn chỉnh hồ sơ nhận hỗ trợ. Từ 5/12, quận bắt đầu chi trả cho những trường hợp đồng thuận.

HĐND TP HCM đã bố trí 1.157 tỷ đồng cho các dự án, trong đó chi phí hỗ trợ cho người dân 573 tỷ đồng và kinh phí xây ba trường là 584 tỷ đồng. Theo ông Thành, ba trường đạt chuẩn quốc gia sẽ được khởi công. Trường mầm non có 20 phòng học, trường tiểu học có 30 phòng và trường THCS có 45 phòng. Các công trình hoàn thành dịp 30/4 2025.

Phối cảnh trường THCS Mạc Đĩnh Chi dự tính được xây trên khu đất. Ảnh: UBND quận Bình Tân

Ngoài xây trường, khu đất nói trên còn được làm công viên cây xanh rộng một ha, mở rộng lộ giới đường Chấn Hưng lên 12 m, Hưng Hóa lên 16 m.

Chính quyền quận cũng thông tin địa bàn có 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 13 trường THCS. So với quy mô dân số, địa phương thiếu 4 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 10 trường THCS. So với quy định, Tân Bình chưa đáp ứng tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân ở độ tuổi đi học giai đoạn 2017-2025.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cao Chu Giảng cho biết gia đình có hơn 800 m2 đất ở khu vực vườn rau Lộc Hưng. Từ năm 2019, khi chính quyền giải tỏa ông đã đồng với phương án hỗ trợ hơn 7 triệu đồng mỗi m2. Mới đây, chính quyền nâng số tiền lên hơn 11 triệu đồng, ông đã làm thủ tục nhận.

"Tôi đồng ý nhận hỗ trợ để chính quyền sớm khởi công trường học như kế hoạch, con em có chỗ học hành. Địa phương thiếu trường nhưng khu đất gần 5 ha lại để quá lâu", ông Giảng nói.

Cử tri Cao Chu Giang tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Tuyết

Khu vườn rau Lộc Hưng rộng 4,8 ha. Theo chính quyền Tân Bình, khu đất này vốn thuộc Nha Viễn thông chính quyền Sài Gòn. Sau năm 1975, nhà nước giao Trung tâm Viễn thông 3 quản lý, làm đài phát tín. Đến 1991, khu đất được bàn giao cho Bưu điện TP HCM quản lý.

Năm 2008 UBND TP HCM quyết định thu hồi khu đất công trên, giao quận Tân Bình làm dự án công trình công cộng và chung cư phục vụ tái định cư. Sau đó, cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch để xây trường học, phần còn lại sẽ làm đường, công viên.

Theo chính quyền, khu vườn rau qua các thời kỳ có 134 hộ kê khai sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều hộ tự ý xây nhà ở, công trình không phép. Hiện, có 112 căn vi phạm về xây dựng, bị lập biên bản. Năm 2019, địa phương tiến hành cưỡng chế, gặp phản ứng của một số hộ dân. Nhiều năm qua, khu đất bỏ trống, là nơi tập trung rác, ô nhiễm, nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Lê Tuyết