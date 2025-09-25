'Bà trùm' showbiz ngưỡng mộ cách mẹ Lưu Diệc Phi dạy con

Nhà sản xuất Trần Lam - "bà trùm" showbiz Hong Kong - nhận xét mẹ của Lưu Diệc Phi uốn nắn cô thành người hiểu chuyện và sang trọng.

Trong video trên trang cá nhân hôm 24/9, bà Trần Lam tiết lộ khi Diệc Phi 14 tuổi, mẹ cô - Lưu Hiểu Lợi - đưa con gái đến Hong Kong gặp bà vì công việc. Bấy giờ, hai mẹ con mới từ Mỹ về, Diệc Phi theo đuổi giấc mơ đóng phim, được mẹ ủng hộ, khích lệ.

Nhà sản xuất cho biết bấy giờ dù còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nhưng cách nói chuyện của Lưu Diệc Phi làm người đối diện cảm thấy cô lịch sự và khí chất sang trọng. Bấy giờ, bà đánh giá cao khi cô gái có năng khiếu chơi piano, cưỡi ngựa, giọng hát ổn.

Bà Lưu Hiểu Lợi thời trẻ và Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sohu

Trần Lam dõi theo hành trình phát triển sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, cho rằng thành công của cô không thể thiếu vai trò của bà Lưu Hiểu Lợi. Người mẹ uốn nắn con gái hiểu chuyện, biết đồng cảm với khó khăn của người khác. Trong công việc, hai mẹ con luôn đúng giờ, tôn trọng êkíp. Sau này, khi trở thành minh tinh hàng đầu, Lưu Diệc Phi cũng không để người khác phải chờ cô.

Theo bà Trần Lam, diễn viên duy trì được sức hút, sự nổi tiếng từ thời niên thiếu đến nay là nhờ tố chất của cô. Người trong giới giải trí có thiện cảm với diễn viên, bà chưa từng nghe nhà sản xuất, đạo diễn hay nhân viên nào phàn nàn về Lưu Diệc Phi.

Trần Lam tiết lộ bà Lưu Hiểu Lợi theo quan điểm "dùng sự giàu có để nuôi con gái", nghĩa là từ nhỏ chú trọng bồi dưỡng khí chất, tri thức cho con để khi lớn, con gái không bị choáng ngợp và cám dỗ bởi hư vinh, vẻ ngoài hào nhoáng, không đánh mất bản thân vì những thứ đó.

Lưu Diệc Phi trong "Kim phấn thế gia" Diệc Phi trong "Kim phấn thế gia". Video: Bilibili

Không chỉ đầu tư tiền bạc, bà Lưu Hiểu Lợi dành phần lớn thời gian của mình để bầu bạn với con, đồng hành giai đoạn con chập chững vào nghề. Nhà sản xuất khâm phục bà mẹ đơn thân bồi dưỡng con gái ưu tú.

Diệc Phi sinh năm 1987 ở Vũ Hán, cha là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp. Sau này, ông làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp. Còn Lưu Hiểu Lợi từng là diễn viên múa. Khi Diệc Phi 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ học tập, sinh sống, nhập quốc tịch Mỹ. 5 năm sau, cô về Trung Quốc, được cha nuôi đặt tên Lưu Diệc Phi, gia nhập làng giải trí năm 14 tuổi với phim đầu tay - Kim phấn thế gia.

Sau đó, Lưu Diệc Phi đóng chính trong loạt phim được đầu tư lớn, như Thiên Long Bát Bộ 2003, Tiên kiếm kỳ hiệp 2005, Thần điêu đại hiệp 2006. Những năm gần đây, người đẹp gây tiếng vang qua phim Mộng hoa lục, Đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng.

Thù lao quảng cáo của Lưu Diệc Phi thuộc nhóm cao nhất giới sao Trung Quốc, mỗi hợp đồng, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD). Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của các hãng LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido cùng khoảng 10 thương hiệu Trung Quốc. Từ năm ngoái, cô trở thành đại sứ du lịch của Abu Dhabi.

Lưu Diệc Phi đóng cảnh võ trong Thần điêu đại hiệp Diệc Phi trong "Thần điêu đại hiệp". Video: Bilibili

Theo Yahoo Finance, St Headline, khối tài sản của Lưu Diệc Phi vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ (170 triệu USD). Cô sở hữu biệt thự khoảng 5.000 m2 ở Bắc Kinh, Trung Quốc và biệt thự ở Mỹ. Diệc Phi kín tiếng đời tư, từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2018, cô chưa công khai chuyện tình cảm, cũng không vướng tin đồn hẹn hò.

Trần Lam và chồng - Hướng Hoa Cường - là những nhà sản xuất phim thế lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

