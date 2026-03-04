Ba trụ cột phát triển bền vững của Huawei

Huawei xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên nền tảng ICT, đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng và bảo mật làm tiêu chuẩn song hành cùng phát triển bền vững.

Năm 2025 Huawei ghi nhận doanh thu hơn 880 tỷ nhân dân tệ (khoảng 127 tỷ USD) mức cao thứ hai trong lịch sử của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tầm nhìn và sứ mệnh của Huawei là thúc đẩy kỹ thuật số đến với mọi người, mọi gia đình và mọi tổ chức, góp phần hình thành thế giới thông minh và được kết nối toàn diện. "Chúng tôi theo đuổi định hướng phát triển bền vững, lấy việc tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác và xã hội làm trọng tâm, thông qua việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy", đại diện hãng nói.

Huawei triển khai nhiều chiến lược bền vững. Ảnh: Huawei

Trên cơ sở đó, Huawei xây dựng chiến lược "tăng trưởng ổn định, lâu dài" dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất, phát triển các giải pháp ICT làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng giúp thúc đẩy các mô hình kinh tế số và xã hội số, đồng thời tạo điều kiện cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán trong nhiều ngành công nghiệp.

Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng cởi mở, tăng cường hợp tác với các đối tác để xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Thông qua hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng nhà phát triển, Huawei hướng tới lan tỏa giá trị công nghệ và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số.

Thứ ba, lấy chất lượng, bảo mật và độ tin cậy làm tiêu chuẩn xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghiên cứu, sản xuất và cung cấp dịch vụ. Huawei cũng chú trọng phát triển các giải pháp công nghệ xanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh, chúng tôi xác định đổi mới sáng tạo và sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng là hai động lực then chốt cho tăng trưởng dài hạn", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Huawei duy trì mức đầu tư lớn cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Năm 2024, tổng chi cho R&D của doanh nghiệp đạt 179,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 20,8% doanh thu. Trong vòng 10 năm, tổng mức đầu tư cho R&D đã vượt 1.249 nghìn tỷ nhân dân tệ, thể hiện cam kết dài hạn đối với đổi mới công nghệ.

Tính đến cuối năm 2024, Huawei có hơn 113.000 nhân sự làm công tác R&D, chiếm khoảng 54,1% tổng số lao động, đồng thời sở hữu hơn 150.000 bằng sáng chế lũy kế trên phạm vi toàn cầu. Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Ông lớn này tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến công nghệ trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển các thế hệ kết nối mới như 5G, 5.5G và định hướng tiến tới 6G, đến điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện toán phục vụ kỷ nguyên số. Song song, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đối tác và cộng đồng nhà phát triển nhằm mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Huawei triển khai nhiều sáng kiến nhằm mở rộng khả năng kết nối tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, tăng cường năng lực thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn cấp, góp phần thu hẹp khoảng cách số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số cho cộng đồng.

Khách hàng được Huawei đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cũng tuân thủ chặt chẽ các quy trình vận hành và tiêu chuẩn quản trị, đồng thời tăng cường phối hợp với đối tác và khách hàng nhằm cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, kịp thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.

Thành lập năm 1987, Huawei hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và thiết bị thông minh. Hiện nay, doanh nghiệp có khoảng 208.000 nhân viên, hoạt động tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 3 tỷ người dùng trên toàn cầu.

(Nguồn: Huawei Vietnam)