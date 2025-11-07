Ba trụ cột giúp Techcombank tăng trưởng bền vững

Theo CEO Jens Lottner, ba trụ cột số hóa, dữ liệu và nhân tài đã giúp Techcombank dẫn đầu ngành về tỷ lệ CASA, duy trì hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô khách hàng.

Thông tin được CEO Techcombank chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư 2025, diễn ra ngày 28/10 tại TP HCM với chủ đề "Việt Nam 2.0", quy tụ gần 150 nhà đầu tư quốc tế. Ông Jens Lottner đại diện nhóm ngân hàng thảo luận về triển vọng tăng trưởng, khẳng định cam kết đồng hành cùng chương trình cải cách, đổi mới sáng tạo và thu hút vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Hội nghị nhà đầu tư VinaCapital 2025. Ảnh: BTC

Trong phiên tọa đàm tại sự kiện, ông Jens đã chia sẻ về chiến lược phát triển của Techcombank, các trụ cột tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, cũng như triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ chuyển mình mạnh mẽ.

- Sau hơn 5 năm gắn bó cùng ngân hàng, theo ông đâu là yếu tố then chốt tạo nên thành công của Techcombank?

- Có ba trụ cột giúp Techcombank phát triển bền vững là: số hóa, dữ liệu và nhân tài. Song theo tôi, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là con người. Techcombank đã xây dựng được đội ngũ nhân sự chất lượng cao, kết hợp giữa nhân tài trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng liên tục tuyển dụng nhân sự quốc tế và thu hút người Việt đang học tập, làm việc tại Silicon Valley, Los Angeles, Singapore, Sydney, Paris, London... trở về nước.

Song song với lộ trình đào tạo phát triển toàn diện, các nhân viên được hưởng mức thu nhập cao, kèm nhiều phúc lợi và chế độ hấp dẫn. Đối với Techcombank, nhân tài là nền tảng để phát huy hai trụ cột số hóa và dữ liệu.

Về số hóa, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và ưu tiên theo đuổi chiến lược điện toán đám mây (cloud-first). Hiện 60% hạ tầng công nghệ của ngân hàng đã chuyển lên "đám mây". Nhờ đó, Techcombank có thể mở rộng quy mô mà không cần tăng nhân sự vận hành, giúp số lượng khách hàng tăng 2,5 lần trong 5 năm qua với chi phí cận biên tối ưu.

Về dữ liệu, Techcombank xây dựng hồ sơ chi tiết cho từng khách hàng với khoảng 12.000 đặc điểm. Dữ liệu này được sử dụng trong các mô hình CRM và marketing kỹ thuật số, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Hiện, hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng được xử lý mỗi ngày, đưa Techcombank trở thành một trong những ngân hàng có lượng giao dịch lớn nhất.

Ông Jens Lottner, CEO Techcombank và bà Thu Nguyễn, Deputy CEO of Asset Management, VinaCapital. Ảnh: BTC

- Techcombank hiện nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) thấp nhất thị trường, khoảng 30%. Ông đánh giá thế nào về dư địa cải thiện chỉ số này trong thời gian tới?

- Hiện khoảng 40% doanh thu của Techcombank đến từ kênh số, vốn có chi phí vận hành thấp hơn 10-15 điểm phần trăm so với mức CIR chung. Về lý thuyết, CIR có thể tiếp tục giảm, nhưng ngân hàng lựa chọn ưu tiên đầu tư. Trong 5 năm tới, Techcombank dự kiến dành hơn 1 tỷ USD cho công nghệ, marketing và nâng cao thu nhập nhân viên. Ngân hàng cho biết có thể duy trì CIR ở mức khoảng 30% ngay cả khi biên lợi nhuận chịu áp lực, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững.

- Techcombank hiện phát triển đồng đều ở cả mảng khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ, điều không phổ biến tại các ngân hàng Việt Nam. Định hướng của ngân hàng cho hai mảng kinh doanh này trong những năm tới như thế nào?

- Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào nhóm khách hàng trung lưu đang tăng nhanh tại Việt Nam. Hiện danh mục cho vay gồm khoảng 55-60% doanh nghiệp và 40-45% bán lẻ, nhưng trong 5 năm tới, tỷ trọng được dự kiến sẽ dịch chuyển theo hướng bán lẻ chiếm ưu thế. Khi GDP bình quân đầu người đạt 6.000-7.000 USD, nhu cầu tích lũy tài sản và vay tiêu dùng của cá nhân được dự báo tăng mạnh, tạo dư địa phát triển cho mảng bán lẻ.

- Nhiều ý kiến cho rằng Techcombank phụ thuộc nhiều vào bất động sản, ông đánh giá thế nào về quan điểm này?

- Nếu loại trừ các khoản vay mua nhà thế chấp, bất động sản đang chiếm khoảng 1/3 danh mục cho vay của Techcombank. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ tài trợ vốn các dự án cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng quỹ đất tại các khu vực này gần như đã cạn.

Trong thời gian tới, tỷ trọng này sẽ giảm về khoảng 20-25% theo chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng của ngân hàng. Techcombank sẽ chuyển dịch sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh cho vay tín chấp và các sản phẩm bán lẻ để duy trì biên lãi ròng (NIM).

- Vậy tỷ trọng cho vay tín chấp hiện nay là bao nhiêu và sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới?

- Hiện cho vay tín chấp chiếm khoảng 3% danh mục tín dụng, nhưng tỷ trọng này có thể tăng lên 11-12% trong tương lai gần. Lợi thế công nghệ giúp chúng tôi áp dụng các mô hình thẩm định dựa trên dữ liệu và phương pháp thay thế thay vì chỉ dựa vào cách truyền thống.

Nhờ vậy, Techcombank tiếp cận hiệu quả nhóm 6,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Chúng tôi đang phục vụ 2,5 triệu hộ kinh doanh và 700.000 khách hàng trong số đó đủ điều kiện vay vốn dựa trên dữ liệu giao dịch. Đây sẽ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần đa dạng hóa danh mục tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, các sản phẩm đầu tư tài chính tại thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt trong việc mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ. Đây là lý do Techcombank mở rộng sang bảo hiểm và tài sản số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, giúp khách hàng không chỉ quản lý tài chính mà còn phát triển tài sản và tích lũy bền vững trong dài hạn.

Toàn cảnh Hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2025. Ảnh: BTC

- Làm thế nào Techcombank duy trì lợi thế trong một thị trường đầy cạnh tranh?

- Chúng tôi xây dựng lợi thế dựa trên ba yếu tố chính. Thứ nhất, nguồn vốn chi phí thấp với tỷ lệ CASA dẫn đầu ngành giúp giảm chi phí vốn. Thứ hai, Techcombank chiếm thị phần cao nhất về giao dịch trên hệ thống Napas, củng cố vai trò ngân hàng giao dịch hàng đầu. Thứ ba, quản trị rủi ro chặt chẽ giúp tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp.

Đơn cử, ở mảng bất động sản, tỷ lệ nợ xấu trong cơ cấu tín dụng của Techcombank trong 10 năm qua là 0%. Lý do là ngân hàng không cấp vốn cho chủ đầu tư mà tài trợ cho dự án thông qua một mô hình kiểm soát rủi ro tối ưu. Điều duy nhất cần đảm bảo là dự án được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao đúng yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ba yếu tố trên, văn hóa doanh nghiệp cũng là lợi thế khó sao chép. Trong khi nhiều ngân hàng phân quyền mạnh cho các chi nhánh, Techcombank tập trung phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị từ trụ sở chính để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trên toàn hệ thống.

Việc đầu tư 500 triệu USD vào công nghệ là một bước đi lớn, nhưng xây dựng được văn hóa tuân thủ, minh bạch và kỷ luật vận hành mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt bền vững của Techcombank.

- Techcombank đặt kế hoạch tăng trưởng thế nào trong 2-3 năm tới?

- Với giả định GDP tăng khoảng 8% và lạm phát 3-4% thì GDP danh nghĩa có thể đạt mức 12%. Nếu áp dụng hệ số nhân tín dụng 1,5, tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt khoảng 18%. Trên cơ sở đó, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20%, cao hơn mức trung bình, nhờ chiến lược tập trung mạnh vào bán lẻ và năng lực kiểm soát rủi ro.

Trong giai đoạn tới, Techcombank sẽ tiếp tục phát triển mô hình "tạo ra và phân phối" (originate to distribute) trên thị trường trái phiếu. Điều này giúp mở rộng nguồn thu từ phí, tối ưu hóa bảng cân đối, đồng thời tận dụng được sự phát triển của thị trường vốn, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Trong 5 năm tới, ngân hàng cũng dự kiến dành hơn 1 tỷ USD cho công nghệ, hoạt động marketing và nâng cao phúc lợi, thu nhập cho nhân viên. Mục tiêu là tiếp tục mở rộng quy mô, củng cố năng lực cạnh tranh và duy trì CIR ổn định trong dài hạn, ngay cả khi biên lợi nhuận có thể chịu áp lực.

Minh Ngọc