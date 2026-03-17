Ba trọng tâm trong phát triển bất động sản cao cấp Meygroup

Meygroup theo đuổi định hướng "bất động sản tinh khiết", tập trung vào yếu tố sinh thái, chất lượng môi trường sống và khả năng kết nối trong các dự án nhà ở.

Theo đơn vị, trong phân khúc bất động sản cao cấp, nhiều người mua nhà hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống bên cạnh các yếu tố truyền thống như vị trí hay thiết kế. Những khái niệm như "wellness living" (sống khỏe) hay quiet luxury (xa xỉ thầm lặng) được nhắc đến nhiều khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm sống và môi trường cư trú.

Các dự án chú trọng quy hoạch tổng thể, không gian xanh và hệ tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày thường có sức hút với nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống ổn định và lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Meygroup - thành viên của Tân Á Đại Thành, phát triển các dự án theo định hướng "bất động sản tinh khiết" (Pure Living). Đại diện Meygroup giải thích "tinh khiết" không phải là một khái niệm trừu tượng mà được đơn vị cụ thể hóa thành hệ giá trị trong phát triển bất động sản, xoay quanh ba trụ cột sinh thái - trong lành - kết nối.

Phối cảnh dự án Rivea Residences của Meygroup. Ảnh: Meygroup

Trong lựa chọn quỹ đất, đơn vị nghiên cứu và chọn các khu đất vừa đảm bảo tính kết nối với hạ tầng xung quanh vừa liền kề với các cảnh quan sinh thái, để tạo nên nền tảng cho môi trường sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên.

Tiếp đến là việc lấy con người làm hạt nhân để định hình phong cách kiến trúc và tổ chức không gian sống. Đơn vị cho biết từ thiết kế căn hộ đến hệ tiện ích và cảnh quan đều được phát triển theo hướng phục vụ chất lượng sống hằng ngày, chú trọng sự tiện nghi, thư giãn.

Yếu tố thứ ba là khả năng kết nối. Tính kết nối được thể hiện ở khả năng liên kết giữa các khu chức năng trong dự án, giữa dự án với mạng lưới đô thị xung quanh. Theo chủ đầu tư, dù cư dân ở bất kỳ đâu trong khuôn viên dự án cũng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích và không gian sinh hoạt chung.

Triết lý này đã được doanh nghiệp áp dụng tại một số dự án như Meyhomes Capital Phú Quốc và Galia Hanoi. Trong đó, Galia Hanoi đạt chứng nhận công trình xanh EDGE. Cũng tại Hà Nội, đơn vị còn phát triển Rivea Residences tại khu vực phường Vĩnh Hưng. Dự án được định hướng xây dựng môi trường sống cân bằng giữa không gian đô thị và yếu tố sinh thái.

Tiện ích tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án nằm gần công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng khoảng 15 ha, tạo không gian xanh cho khu vực. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến khu vực Hồ Gươm trong khoảng 9 phút.

Dự án được thiết kế với hệ tiện ích bố trí ở nhiều tầng trong tòa nhà nhằm giúp cư dân tiếp cận các khu sinh hoạt chung thuận tiện. Một số tiện ích gồm bể bơi bốn mùa dài 50 m, phòng gym, thư viện, khu làm việc chung và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các khu vườn cảnh quan và không gian thư giãn ngoài trời được bố trí xen kẽ giữa các tầng nhằm tăng diện tích cây xanh và không gian sinh hoạt chung cho cư dân. Nhờ cách tổ chức này, mỗi tầng tiện ích không chỉ là không gian bổ trợ cho đời sống cư dân mà còn trở thành những điểm kết nối tự nhiên. Trẻ em có khu vui chơi và học tập, người trẻ có không gian làm việc và vận động, trong khi các khu vườn thư giãn và lounge cộng đồng trở thành nơi gặp gỡ và giao lưu của cư dân.

Cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 kết nối hai tòa tháp. Ảnh: Meygroup

Ngoài ra, mặt ngoài căn hộ sử dụng hệ kính hộp Low-E hai lớp nhằm hạn chế bức xạ nhiệt và tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, đồng thời tối ưu ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong.

Theo chủ đầu tư, dự án được quy hoạch theo hướng kiểm soát mật độ xây dựng và gia tăng diện tích cảnh quan. Cách tiếp cận này nhằm tạo môi trường sống cân bằng hơn giữa không gian đô thị và yếu tố tự nhiên trong khu vực nội đô.

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng được chú trọng, những dự án có triết lý phát bền vững đang dần trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng cao cấp. "Với Rivea Residences, chúng tôi tiếp tục theo đuổi định hướng tinh khiết, kỳ vọng trở thành nơi thu hút cư dân thành đạt ở khu Nam Hà Nội", đại diện chủ đầu tư nói.

Hoài Phương