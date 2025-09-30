Bà Trần Thị Lâm nhận giải 'lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025'

Bà Trần Thị Lâm, cố vấn cấp cao công ty y tế Hoa Lâm Shangri-La, được Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á xướng tên "Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025".

Tại lễ công bố Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025 ở TP HCM ngày 27/9, ban tổ chức trao hoa, kỷ niệm chương cho các cá nhân dẫn dắt doanh nghiệp phát triển vượt bậc, đóng góp nổi bật cho kinh tế, xã hội và cộng đồng.

Doanh nhân Trần Thị Lâm cho biết phấn khởi khi nỗ lực của mình được ghi nhận. Danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2025" là động lực để bà tiếp tục cống hiến, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay trong nước, hạn chế tình trạng "chảy máu ngoại tệ" ra nước ngoài, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch y tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín ở khu vực.

Bà Trần Thị Lâm nhận chứng nhận hôm 27/9. Ảnh: Hoa Lâm

Cũng trong sự kiện, Bệnh viện Quốc tế City (CIH) và bệnh viện Gia An 115 do bà Lâm sáng lập được vinh danh "Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á". Trước đó, họ là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn AACI (Mỹ) và nhiều giải thưởng quốc tế,.

Bà Trần Thị Lâm quê Quảng Ngãi, từng công tác tại Đoàn Địa chất Trung ương 502. Năm 1988, bà vào Sài Gòn lập nghiệp, từng bước gây dựng tập đoàn Hoa Lâm thành doanh nghiệp đa ngành lớn mạnh, được nhiều tổ chức, tập đoàn đa quốc gia tin tưởng hợp tác.

Dấu ấn sự nghiệp của bà là sáng lập Khu Y tế kỹ thuật cao TP HCM hồi 2008, trên cơ sở liên doanh giữa Hoa Lâm với tập đoàn Shangri-La Healthcare Investment (Singapore) và quỹ đầu tư Aseana Properties Limited (Anh). Khu phức hợp gồm chuỗi bệnh viện kỹ thuật cao, dự án giáo dục, nghiên cứu... theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nổi bật trong Khu Y tế là bệnh viện CIH và Gia An 115, với nhiều chuyên khoa mũi nhọn gồm: Tim mạch, Thần kinh đột quỵ, Cột sống, Thận nhân tạo, Sản Nhi, Thẩm mỹ - y học tái tạo, Hỗ trợ sinh sản (IVF)... Nơi đây được đầu tư đồng bộ, sở hữu thiết bị mới nhất, trong đó có hệ thống Somatom Force VB30.

Ngoài ra, Khu Y tế còn có Ngân hàng mô Việt - Nhật đạt ISO 14644, hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tế bào gốc.

Bà Trần Thị Lâm và Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi về dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao TP HCM, tại Singapore ngày 11/3. Ảnh: Hoa Lâm

Không chỉ kiến tạo hệ thống y tế hiện đại, bà Lâm còn đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng. Dưới sự dẫn dắt của bà, Gia An 115 và Quốc tế City triển khai loạt chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ thiết bị y tế cho các địa phương.

Năm 2021, khi Covid-19 bùng phát, bà Lâm quyết định chuyển đổi công năng hai bệnh viện để điều trị bệnh nhân Covid-19, kịp thời "chia lửa" với tuyến đầu chống dịch. Bà hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, tài trợ thiết bị, nhu yếu phẩm cho trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến ở nhiều tỉnh, thành trong nước lẫn quốc gia khác (Nhật Bản, Đức...). Tháng 11 cùng năm, Chủ tịch UBND TP HCM trao bằng khen cho bà Lâm, tập thể Gia An 115 và Quốc tế City.

Dù bận tư vấn chiến lược cho tập đoàn Hoa Lâm và các đơn vị thành viên, bà không ngừng học hỏi, không ngại khó. Ở tuổi 67, bà nhận bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng, được Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân trao giấy khen "Sinh viên tiêu biểu toàn khóa".

Đông Vệ