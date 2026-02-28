Ba trải nghiệm chữa lành khi tới Ehime

Du khách tới Ehime của Nhật Bản có thể đến ga Shimonada buông lỏng tâm trí, trải nghiệm suối nước nóng Dogo Onsen hoặc đi dạo, hái quả tại những vườn cam quýt.

Ehime không sở hữu vẻ náo nhiệt của những điểm đến "check-in" hào nhoáng hay những đô thị rực rỡ ánh đèn. Nơi đây phù hợp những ai đang tìm kiếm sự tĩnh lặng để xoa dịu tâm trí, thả lỏng tâm hồn giữa thiên nhiên và những giá trị truyền thống được bảo tồn nguyên vẹn.

Ga Shimonada xuất hiện trong nhiều bộ phim và tác phẩm anime nổi tiếng. Ảnh: Tỉnh Ehime

Buông lỏng tâm trí bên thềm biển vắng

Hành trình tàu chạy dọc bờ biển trên tuyến JR Shikoku Yosan là một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất tại Ehime. Qua khung cửa sổ, mặt nước lấp lánh của biển nội địa Seto hiện ra, mang đến cảm giác thư thái từ khi bắt đầu chuyến đi cho du khách. Điểm dừng chân ấn tượng nhất trên cung đường này là ga Shimonada, một nhà ga nhỏ không người bán vé thuộc thị trấn Futami.

Dù chỉ có mái che và vài băng ghế gỗ, Shimonada lại mang sức hút kỳ lạ khi từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và tác phẩm anime nổi tiếng. Điểm khác biệt của ga là vị trí gần biển và không có hàng rào che khuất tầm nhìn, mở ra một không gian vô cực giữa trời và biển. Tại đây chỉ có tiếng sóng và gió. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ sân ga được nhuộm sắc cam, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, giúp du khách tạm quên những áp lực thường nhật để sống chậm lại.

Dogo Onsen nằm giữa thị trấn suối nước nóng hoài cổ. Ảnh: Tỉnh Ehime

Tìm lại sự cân bằng tại suối khoáng cổ nhất Nhật Bản

Nếu không gian biển mang lại sự dịu êm cho tâm trí, Dogo Onsen lại là nơi giúp cơ thể được nghỉ ngơi thực thụ. Với lịch sử hơn 3.000 năm, đây được xem là suối nước nóng lâu đời nhất Nhật Bản và là nhà tắm công cộng đầu tiên được công nhận là Di sản Văn hóa Quan trọng của quốc gia này.

Tâm điểm của Dogo Onsen là tòa kiến trúc gỗ cổ kính được xây dựng từ năm 1894. Làn nước khoáng tại đây nổi tiếng với đặc tính dịu nhẹ, không chỉ hỗ trợ trị liệu, xua tan mệt mỏi, còn có tác dụng làm đẹp da. Việc ngâm mình trong không gian yên tĩnh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong cơ thể là một hình thái "chữa lành" đậm chất Nhật Bản. Sau khi tắm, du khách có thể dạo bước trên những con phố xung quanh, tận hưởng không khí hoài cổ và thanh bình của một thị trấn suối khoáng lâu đời.

Vườn cam quýt tại Ehime. Ảnh: Tỉnh Ehime

Đánh thức giác quan giữa những vườn quýt

Nhờ khí hậu ôn hòa và địa hình đặc trưng, Ehime là một trong những vùng sản xuất trái cây họ cam quýt hàng đầu Nhật Bản.

Dạo bước giữa những vườn quýt vào mùa chín rộ, du khách sẽ được tận hưởng sự kết hợp tinh tế giữa thị giác, khứu giác và xúc giác. Việc hái và thưởng thức một quả quýt chín mọng ngay tại vườn, cảm nhận vị ngọt thanh và sự tươi mát, là cách đánh thức các giác quan và tái tạo năng lượng.

Ehime không phải điểm đến dành cho những lịch trình dày đặc hay những hoạt động vội vã. Cảnh biển yên bình, làn nước ấm nóng của onsen và những vườn quýt ngập nắng được đánh giá là "liều thuốc" tinh thần giúp mỗi du khách tìm lại sự cân bằng, yêu thương bản thân hơn sau những ngày bận rộn.

Thanh Thư