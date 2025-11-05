Ba tour không mua sắm, nhiều trải nghiệm tại Thái Lan

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phối hợp Vietrantour giới thiệu ba hành trình không mua sắm bắt buộc, giúp du khách Việt có nhiều trải nghiệm mới.

Theo đại diện Vietrantour, chương trình triển khai từ tháng 10. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm và mở ra một góc nhìn mới về du lịch xứ Chùa Vàng, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc cũng như sự hài lòng của du khách.

Hiện nay, các chương trình tour được xây dựng dựa trên ba hành trình chính, thiết kế riêng để phù hợp với những sở thích khác nhau.

Du khách check-in công viên hoa Hokkaido tại Khao Yai. Ảnh: Vietrantour

Với những ai yêu thích thiên nhiên, không gian lãng mạn và muốn tìm kiếm những khung hình mang phong cách châu Âu, hành trình 5 ngày 4 đêm Bangkok - Khao Yai - Nakhon Ratchasima phù hợp. Thay vì chỉ ở những thành phố quen thuộc, tour đưa du khách đến vùng cao nguyên Khao Yai, nơi được mệnh danh là "Đà Lạt của Thái Lan".

Tại đây, du khách sẽ có dịp ghé thăm làng châu Âu Primo Piazza với kiến trúc cổ kính, ngôi làng hoài niệm Mallika, hay chùa Wat Ban Rai với kiến trúc hình voi khổng lồ. Hành trình này là sự kết hợp hài hòa giữa sự sôi động của Bangkok và nét yên bình, thơ mộng của vùng cao nguyên, đặc biệt phù hợp cho các cặp đôi, gia đình muốn có một kỳ nghỉ nhẹ nhàng.

Trong khi đó, tour Bangkok - Pattaya - Koh Larn lại hướng đến những du khách năng động, thích sự kết hợp giữa tham quan văn hóa, khám phá biển đảo và các hoạt động vui chơi hiện đại. Lịch trình bao gồm các điểm đến biểu tượng như Hoàng cung Thái Lan, chùa Bình Minh Wat Arun, và "kiệt tác điêu khắc gỗ" - đền Chân Lý. Điểm nhấn của tour là trải nghiệm đi bộ trên cầu kính Skywalk tại tòa nhà Mahanakhon cao nhất Thái Lan và tận hưởng một ngày thư giãn trên đảo san hô Koh Larn.

Anh Quang Huy (Hà Nội), một du khách chia sẻ lịch trình tour này hợp với nhóm bạn trẻ hoặc nhóm gia đình. "Lịch trình vừa có tham quan văn hóa, vừa có biển đảo. Tôi ấn tượng nhất với buổi chiều ở đảo Koh Larn, nước xanh và trong đến mức không muốn về", anh Huy nói sau khi trải nghiệm.

Cuối cùng, với những du khách yêu thích lịch sử và muốn có những trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa, hành trình Bangkok - Kanchanaburi sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Tour đưa du khách về lại miền ký ức với những địa danh nổi tiếng như cầu sắt sông Kwai, "đường sắt tử thần", kết hợp các hoạt động trải nghiệm mới mẻ tại vườn nho Monsoon Valley. Đây là hành trình giúp du khách cảm nhận một Thái Lan mộc mạc, hoài niệm nhưng vẫn hấp dẫn.

Đảo Koh Larn với nước trong thấu đáy. Ảnh: Vietrantour

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của dòng tour "No Shopping" là sự đầu tư kỹ lưỡng vào trải nghiệm ẩm thực. Thay vì các bữa ăn theo set menu truyền thống, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực bản địa đặc sắc, từ những món ăn đường phố dân dã đến những bữa tối tinh tế trong không gian sang trọng.

Ở tour Khao Yai, du khách có thể nếm thử rượu vang ngay tại vườn nho PB Valley. Hành trình đến Pattaya lại chiêu đãi du khách hải sản tươi sống tại đảo Koh Larn. Còn tour Kanchanaburi đưa du khách đến gần hơn với nét ẩm thực vùng miền qua các món nướng đặc trưng và một lớp học nấu ăn thú vị.

Đại diện Vietrantour cho biết, trong năm 2024 - 2025, tỷ lệ khách Việt lựa chọn tour không mua sắm tăng mạnh. "Nhiều người đi Thái Lan 2 - 3 lần, nên họ không muốn vào trung tâm shopping. Họ tìm đến tour có lịch trình cân đối hơn, nhiều điểm check-in, nghỉ dưỡng và văn hóa bản địa", bà Hà Thị Kim Anh, đại diện Vietrantour chia sẻ.

Theo khảo sát của công ty, 90% khách lựa chọn tour đều đánh giá trải nghiệm thoải mái và xứng đáng nhờ tiết kiệm thời gian, được khám phá thêm nhiều điểm đến mới.

Nhiều du khách yêu thích chùa Bình Minh - Wat Arun. Ảnh: Vietrantour

"Với sự hợp tác chính thức từ TAT, tour không mua sắm vẫn có chi phí hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống đảm bảo tiêu chuẩn 4 sao", đại diện Vietrantour nói thêm. Cả ba chương trình đều có mức giá khởi điểm chỉ từ 14 triệu đồng, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn 4 sao, ăn uống và toàn bộ chi phí tham quan. Mức giá này được cho là thấp hơn 15 - 20% so với các tour có chất lượng tương đương trên thị trường.

Thanh Thư