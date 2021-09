Ba tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại TP HCM

Số ca tử vong và bệnh nhân thở máy giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện là 3 tín hiệu vui trong công tác chống dịch, theo lãnh đạo Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP HCM.

Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 27/9. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã ghi nhận 371.660 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ.

Theo ông Hải, trong ngày 26/9 có 2.805 bệnh nhân nhập viện và 2.936 bệnh nhân xuất viện. Bên cạnh đó, đến hôm qua số bệnh nhân nặng phải thở máy còn 1.855 ca, so với ngày 25/9 là 1.918 ca. Cũng trong hôm qua, số ca tử vong do Covid-19 tại thành phố giảm xuống còn còn 122, so với ba ngày hôm trước lần lượt là 140; 123 và 131.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM. Ảnh: Hữu Công

"Như vậy, sau một thời gian rất dài, số ca nhập viện trong ngày đã ít hơn số ca xuất viện, số tử vong và số bệnh nhân nặng cũng giảm. Đây là những tín hiệu rất lạc quan trong công tác phòng chống dịch tại TP HCM", ông Hải nói.

Tính đến hôm qua, TP HCM đã tiêm được hơn 9,6 triệu mũi vaccine. Trong đó, hơn 6,8 triệu người đã tiêm mũi 1 và hơn 2,8 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Về xét nghiệm, từ 18h ngày 25/9 đến 18h 26/9, thành phố đã lấy hơn 1,13 triệu mẫu, trong đó gần 4.200 mẫu đơn và 78 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1,12 triệu mẫu.

Chính quyền thành phố đang hoàn thiện dự thảo chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội áp dụng từ ngày 1/10. Trong đó, thành phố dự kiến cho hoạt động trở lại nhiều dịch vụ.

Hữu Công