Ba tiềm năng đầu tư tổ hợp trị liệu BWP Charm Resort Hồ Tràm

Theo đại diện Charm Group, căn hộ biển Best Western Premier mang tới cho nhà đầu tư giá trị sức khỏe, lợi nhuận từ cho thuê, tiềm năng tăng giá theo sự phát triển khu vực.

Best Western Premier là phân kỳ đầu tiên có quy mô 7,2 ha nằm trong tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm có quy mô tới 40ha. Do đó, chủ nhân được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái "all-in-one" gồm tuyến phố thương mại giải trí check-in 1km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000m2, trung tâm sự kiện quốc tế Mice, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, ẩm thực, bến du thuyền... thời thượng.

Phối cảnh căn hộ dự án Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh:Charm Group

Charm Resort Hồ Tràm sở hữu bãi biển dài 3km đẹp và không đá ngầm. Vị trí dự án nằm ngay đầu cung đường quy hoạch thủ phủ resort 5 sao, liền kề bãi tắm công cộng, khu kinh tế đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực, quảng trường... sầm uất nhất cung đường biển phía Nam.

"Do đó, nơi đây được dự báo sẽ đón trọn lượng du khách khổng lồ đến với Hồ Tràm mỗi năm", đại diện Charm Group - chủ đầu tư dự án Charm Resort Hồ Tràm nói.

Phối cảnh dự án Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Phân kỳ đầu tiên được bảo chứng bởi các thương hiệu danh tiếng toàn cầu: trung tâm trị liệu chuyên sâu Wellness Center do Goco Hospitality – tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe và trị liệu, có chi nhánh tại hơn 40 quốc gia vận hành. Khu wellness villa và căn hộ biển do Best Western – top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới quản lý khai thác.

Phối cảnh dự án Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Đặc biệt, phát triển theo mô hình trị liệu chuyên sâu đẳng cấp quốc tế - chiến lược khác biệt của Best Western Premier hướng tới dòng phân khách trung, thượng lưu với những ưu điểm vượt trội so với mô hình bất động sản truyền thống bao gồm: kéo dài kỳ nghỉ, thu hút khách quay trở lại thường xuyên, hiệu ứng marketing truyền miệng và mạnh tay chi tiêu vào các dịch vụ trong chuỗi tiện ích nội khu.

"Từ đây, chủ nhân có thể an tâm vào hiệu suất lưu trú và vận hành bền vững của dòng căn hộ biển trong Best Western Premier", đại diện Charm Group nói.

Theo khảo sát từ Charm Group, giá thuê căn hộ biển tại Hồ Tràm trong giai đoạn bình thường dao động từ 3-4 triệu mỗi đêm cho căn một phòng ngủ và công suất khai thác phòng tại đây không dưới 50% một năm.

Đơn vị này cho rằng, chỉ tính riêng giai đoạn ban đầu, khu căn hộ biển được bàn giao nội thất hoàn thiện, chỉ thanh toán 20% đến khi nhận nhà, tương đương với 600 triệu đồng.

"Đây được xem là bài toán đầu tư 'dễ chịu' vì dòng tiền được chia nhỏ tối đa. Nếu tỷ suất sinh lời khoảng 10% một năm thì sau vài, nhà đầu tư đạt mức lợi nhuận gấp đôi trên chi phí đã chi trả ban đầu", đại diện Charm Group nói.

Khách tham quan tìm hiểu căn hộ biển Best Western Premier. Ảnh: Charm Group

Cũng theo đại diện Charm Group, mức lợi nhuận này có thể tăng khi trong vài năm tới, khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm – Mũi Né hoàn thành, giúp nơi đây thu hút thêm hàng chục triệu lượt du khách, thúc đẩy bất động sản khu vực thiết lập nên mặt bằng giá mới.

"Bên cạnh đó, việc hướng tới mô hình trị liệu chuyên sâu còn là giải pháp đầu tư cho sức khỏe bền vững, khoản tích lũy đắt giá", đại diện Charm Group nhấn mạnh.

Sơn Quỳnh