Ba thương hiệu bánh trung thu của WMC Group

Cửa hàng Brodard và hai khách sạn The Reverie Saigon, Windsor Plaza - thuộc WMC Group - ra mắt bánh trung thu phong phú về hương vị lẫn mẫu mã.

Theo đại diện WMC Group, bữa tiệc đoàn viên không thể thiếu những thức quà truyền thống và bánh trung thu luôn là một phần quan trọng trong mâm cỗ cúng gia tiên vào rằm tháng 8. Nét đẹp văn hóa Á đông được gìn giữ qua bao đời, gợi nhớ nguồn cội, gia đình - nơi nuôi dưỡng tình yêu và kết nối các thế hệ. Dịp này, các cửa hàng, khách sạn thành viên của WMC Group ra mắt loạt bánh đặc trưng.

Nhiều năm qua, Brodard - cửa hàng tọa lạc trên đường Đồng Khởi, ra đời từ năm 1948 - chủ trương lưu giữ một phần hương vị di sản của Sài Gòn. Với 18 vị, bộ quà tặng "Gói tâm tình - Gởi yêu thương" được thiết kế mang đậm dấu ấn Sài Gòn, lấy cảm hứng từ những tấm bưu thiếp, điểm thêm sắc màu tươi sáng và loài hoa tượng trưng cho niềm vui, an lạc, tài lộc.

Hùng Anh (44 tuổi, quận 3) cho biết những năm trước anh hay đến Brodard mua bánh trung thu cùng mẹ, nhưng giờ bà lớn tuổi, không tiện đi lại. Ngoài nhân thập cẩm và hạt sen truyền thống mẹ yêu thích, năm nay, anh đặt thêm bánh quế hoa kỷ tử và hoa đậu biết phô mai - hai vị mới kết hợp nguyên liệu "món ăn bài thuốc" tốt cho sức khỏe.

Loạt bánh trung thu trong gói quà tặng "Gói tâm tình - Gởi yêu thương" của Brodard.

Đại diện WMC Group cho biết: "Hiện hương vị tết đoàn viên không chỉ gói gọn trong gia đình, mà chia sẻ nhiều hơn đến bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Những món quà mùa trăng rằm ngày càng sáng tạo, tinh tế, phong phú trong cả hương vị lẫn cách bài trí, thiết kế, thay lời chúc ấm áp, an lành".

"Vũ khúc trăng rằm" là món quà sang trọng, thích hợp tặng người thân, đối tác của khách sạn The Reverie Saigon. Sản phẩm lấy ý tưởng từ hình ảnh chim khổng tước say mê trong vũ điệu dưới trăng ở vườn thượng uyển - biểu tượng văn hóa phương Đông, mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

Bộ sản phẩm Vũ khúc trăng rằm của The Reverie Saigon.

Hộp bánh bằng sơn mài với nhiều tên đặc trưng: "Phẩm vị hoàng kim", "Vũ điệu khổng tước", "Khổng tước quý phái" hay "Tròn vị trăng rằm". Bên cạnh đó là các vị truyền thống lẫn hiện đại như: gà quay, bào ngư vi cá, phô mai kem tiramisu, phô mai kem thanh long, phô mai kem hoa đậu biếc, trà xanh hạt sen...

Hộp bánh cao cấp nhất bộ sưu tập "Vũ khúc trăng rằm là "Phẩm vị hoàng kim", gồm tám bánh trung thu (100gr một bánh), một hộp trà ôlong và chai champagne.

Món quà "Trăm rằm như ý - Thưởng vị đoàn viên" của khách sạn Windsor Plaza lại gợi nhớ những cuốn album lưu giữ những ký ức đoàn viên, sum vầy gia đình. Những hộp bánh "Tinh đình hội tụ", "Song ngư sum vầy" hay "Trúc điểu đoàn viên" ghi điểm với cảnh thiên nhiên mùa thu, gam tươi sáng kết hợp hoa văn chuồn chuồn, chim, cá - biểu tượng gần gũi, quen thuộc trong dân gian mang ý nghĩa tốt đẹp.

Bánh trung thu "Trăm rằm như ý - Thưởng vị đoàn viên" của khách sạn Windsor Plaza.

"Ba thương hiệu bánh trung của WMC Group mong góp thêm câu chuyện thú vị, hương vị thơm ngon và nhiều lựa chọn quà tặng như ý đến mỗi gia đình", đại diện tập đoàn nói thêm.

