Ba thói quen giúp hôn nhân tươi mới

Trách nhiệm với gia đình, con cái, điều kiện kinh tế khiến sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng đôi khi trở nên xa xỉ và là mầm mống của những rạn nứt.

Theo nhà tâm lý học, tiến sĩ John Gottman (ĐH Washington, Mỹ) cơ hội để đẩy mạnh sự lãng mạn dễ dàng hơn nhiều người nghĩ bởi tình yêu lâu dài được nuôi dưỡng bởi những khoảnh khắc kết nối nhỏ nhặt hàng ngày.

John Gottman chỉ ra ba thói quen hàng ngày tốt cho hôn nhân.

Làm những điều tử tế nho nhỏ cho nhau

Theo chuyên gia về mối quan hệ, tiến sĩ Jack Ito, những hành động yêu thương và tử tế, dù nhỏ bé, cũng sẽ có tác dụng lâu dài. Trong bài viết "How to Show Love in Marriage" (Cách thể hiện tình yêu trong hôn nhân), Jack chỉ ra rằng những nỗ lực như làm việc kiếm tiền, nấu ăn, chăm sóc con cái gắn liền với nghĩa vụ trong gia đình. Chúng cho vợ (chồng) thấy rằng bạn sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn vì nửa kia xứng đáng với điều đó.

Trong cuốn The Seven Principles of Making Marriage Work (Bảy nguyên tắc để hôn nhân vận hành) tiến sĩ Gottman nói rằng khác với phim ảnh, sự lãng mạn ngoài đời thực được thúc đẩy bằng những hành động tưởng chừng đơn giản, buồn tẻ nhưng rất ý nghĩa, ví dụ sửa đôi giày cao gót cho vợ, nhắn cho chồng một tin nhắn xem ngày hôm nay ra sao. Điều này được duy trì mỗi ngày, cho đối tác của bạn biết rằng họ được quý trọng trong mỗi phút giây.

Dành thời gian để nói "đồng ý" với nhau

Thời gian là kẻ thù của những cặp bận rộn. Tuy nhiên, thời gian dành cho việc tương tác tích cực với bạn đời là không thể bỏ lỡ. Tiến sĩ Gottman chỉ ra, những cặp thành công nhất là những người liên tục hướng về phía đối tác của mình: "Tôi cho rằng họ đồng ý với những yêu cầu của nhau về sự chú ý, tương tác và tình yêu. Những tương tác hàng ngày này góp phần xây dựng nên một ngân hàng tình yêu và sự tin cậy".

Ví dụ, khi bạn đời hỏi bạn thấy anh ấy đóng chiếc giá này có ổn không, cô ấy nấu món này có ngon không, hãy phản hồi họ bằng những cảm nhận chân thành nhất, thay vì để công việc riêng cuốn mình đi.

Thiết lập cách quan hệ và thói quen hôn nhân hàng ngày

Việc tạo ra nghi thức "chỉ chúng ta" trong một mối quan hệ rất quan trọng và cần thiết. Nhà tâm lý, trị liệu cho các cặp đôi, Zach Brittle nói, các nghi thức là một cách để đảm bảo rằng mối quan hệ của bạn là duy nhất. Đó là những hoạt động diễn ra thường xuyên mà các bạn chia sẻ với tư cách vợ chồng, nhằm củng cố mối quan hệ. Ví dụ, hai bạn có thể dành thời gian cho nhau để đi xem phim, cùng đi ăn cuối tuần. Sự gắn kết trong toàn bộ quá trình thực hiện nghi thức giúp hai phía thắt chặt sự yêu thương và tin tưởng.

Thùy Linh (Theo Yourtango)