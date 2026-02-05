Ba thiết kế trang sức đa phong cách từ TrenD by DOJI

TrenD by DOJI giới thiệu ba nhóm thiết kế kim cương theo các phong cách khác nhau, hướng đến tính ứng dụng linh hoạt trong nhiều nhu cầu sử dụng dịp cận Tết.

Theo đại diện DOJI, dịp cận Tết, thương hiệu ghi nhận nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm trang sức phục vụ hoạt động gặp gỡ, sự kiện và biếu tặng tăng lên. Người tiêu dùng có xu hướng quan tâm tới những thiết kế đa dạng về phong cách, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như công sở, gặp gỡ đầu năm hay các sự kiện cuối năm. Do đó, TrenD by DOJI giới thiệu các dòng trang sức kim cương phong phú, có thiết kế tinh gọn, mang tính ứng dụng cao.

Thiết kế trang sức kim cương từ TrenD by DOJI. Ảnh: TrenD by DOJI

Các sản phẩm được xây dựng với đường nét hiện đại, lấy kim cương tự nhiên làm chất liệu chủ đạo. Trong đó, nhóm thiết kế mang cảm hứng "Lady Boss" thể hiện phong cách mạnh mẽ với cấu trúc rõ ràng, sử dụng sự kết hợp giữa nhiều dáng cắt kim cương nhằm tạo điểm nhấn thị giác.

Ở nhóm Darling Girl, thương hiệu áp dụng kỹ thuật chế tác kim cương cluster, ghép viên chủ từ nhiều viên kim cương tấm hoặc kim cương nhỏ với các kiểu cắt khác nhau để tạo hiệu ứng ánh sáng và tăng độ nổi bật cho sản phẩm.

Nhóm The Muse lấy cảm hứng từ thiên nhiên, với các chi tiết mềm mại và đường nét gợi liên tưởng đến sự tự do, phóng khoáng. Việc phân chia theo từng nhóm phong cách giúp người dùng dễ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hình ảnh cá nhân.

Bộ trang sức ba sản phẩm có thể sử dụng linh hoạt, từ thường ngày đến dự tiệc. Ảnh: TrenD by DOJI

Theo đại diện thương hiệu, thay vì định hình phụ nữ trong một khuôn mẫu phong cách cố định, TrenD by DOJI hướng đến việc khuyến khích sự linh hoạt trong cách phối trang sức hằng ngày. Các thiết kế được tiết giảm chi tiết cầu kỳ, tập trung vào khả năng kết hợp giữa khuyên tai, nhẫn, vòng cổ và lắc tay để phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng.

Bên cạnh yếu tố thiết kế, mức giá cũng là một trong những điểm được người tiêu dùng quan tâm trong mùa mua sắm đầu năm. Các sản phẩm sử dụng kim cương cỡ nhỏ hoặc kim cương tấm có giá từ khoảng 8 triệu đồng. Những mẫu đính kim cương kích thước lớn hơn có mức giá từ 30 triệu đồng.

Thiết kế tôn vinh sự nữ tính của phái đẹp từ TrenD by DOJI. Ảnh: TrenD by DOJI

Khi áp dụng các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể lựa chọn các bộ trang sức đồng bộ với ngân sách khoảng 20 triệu đồng, tùy từng thời điểm và dòng sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp kim cương trở thành lựa chọn phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như làm quà tặng.

Thiên Minh