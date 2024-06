Ba thiết bị công nghệ 'bom xịt' nửa đầu 2024

Các thiết bị như Vision Pro hay AI Pin được đánh giá cao nhờ công nghệ đột phá, nhưng không đạt được kỳ vọng khi có mặt trên thị trường.

Năm 2024 đã qua nửa chặng đường với hàng loạt thiết bị tạo điểm nhấn được giới thiệu. Tuy nhiên, theo Mashable, có ba thiết bị được đánh giá cao về mặt công nghệ, nhưng thực tế sử dụng không như mong đợi.

Rabbit R1

Rabbit R1. Ảnh: Gizmodo

Mẫu smartphone hình vuông của Rabbit gây tiếng vang khi trình diễn tại sự kiện CES 2024 đầu tháng 1 ở Las Vegas. Các trang công nghệ mô tả thiết kế với màu cam nổi bật cùng ý tưởng "AI bỏ túi" của sản phẩm đã "thôi miên" nhiều khách tham dự.

Tuy nhiên, khi bán ra cuối tháng 4, "smartphone thời AI" nhanh chóng gây tranh cãi khi hoạt động không như mong đợi. Một số chuyên gia phát hiện đây thực tế chỉ là thiết bị chạy ứng dụng Android được tích hợp thêm phần mềm AI chứ không phải một "AI Phone". Chẳng hạn, chuyên gia Mishaal Rahman của Android Authority đã bóc tách phần mềm của Rabbit R1, trích xuất launcher của thiết bị dưới dạng file APK và chạy thành công trên chiếc Google Pixel 6A.

Bên cạnh đó, R1 phản hồi chậm, kém liền mạch, thậm chí phản hồi sai. Vì dựa hoàn toàn vào Internet, sản phẩm cũng bị hạn chế trong điều kiện không có mạng.

Humane AI Pin

Cũng được ví là "smartphone thời AI", nhưng Humane AI Pin được đánh giá cao hơn Rabbit R1 vì được phát triển trong thời gian dài trước khi trình làng. Sản phẩm cũng được hậu thuẫn bởi đội ngũ hùng hậu, với người sáng lập là Bethany Bongiorno và Imran Chaudri, đều từng là nhà thiết kế tại Apple, theo CNBC.

AI Pin khi đeo lên ngực. Ảnh: Cnet

AI Pin có thiết kế không màn hình và hiển thị nội dung qua một máy chiếu cỡ nhỏ. Thiết bị hoạt động độc lập, tích hợp GPT-4 của OpenAI và nhận lệnh bằng giọng nói.

Dù vậy, sản phẩm nhanh chóng gây thất vọng. Theo The Verge, độ phân giải 720p thiết bị "quá tệ". CNet cho biết, khi hoạt động khoảng 10 phút, máy bắt đầu phản hồi chậm, kém ổn định và khó thao tác. Khi chạm tay vào smartphone, thiết bị nóng hơn bình thường. Khi đưa tay lên, màn hình máy chiếu thông báo thiết bị đang trong tình trạng quá nhiệt.

"Khi vấn đề xảy ra, AI Pin không thể làm gì ngoài việc là một chiếc ghim nóng lên ngực", cây viết Scott Stein của CNet bình luận sau khi dùng thiết bị một tháng. Ngoài ra, mức giá 699 USD cùng phí thuê bao 24 USD hàng tháng khiến AI Pin chưa phải là sản phẩm phục vụ số đông.

Theo các chuyên gia, viễn cảnh thiết bị AI nằm trong lòng bàn tay hoặc đeo được, có thể truy cập Internet như AI Pin hay Rabbit R1 nghe hấp dẫn, nhưng cần nhiều năm tinh chỉnh mới có thể thuyết phục người dùng về sự hữu dụng.

Apple Vision Pro

Ra mắt giữa năm ngoái và bán ra đầu năm nay, Vision Pro là sản phẩm lớn tiếp theo của Apple sau khoảng một thập kỷ. Forbes đánh giá thiết bị hoàn thiện về mặt ngoại hình, cấu hình mạnh cùng hệ thống cảm biến nhận dạng chính xác. Các thao tác như liếc mắt hay cử chỉ ngón tay như chọn, phóng to, thu nhỏ, vuốt... được mô phỏng chính xác, dù hơi có độ trễ.

Kính Apple Vision Pro. Ảnh: Khương Nha

Tuy nhiên, khả năng sử dụng thiết bị thực tế không như mong đợi. Theo FT, thời lượng pin hạn chế (khoảng hai tiếng), thiết kế cồng kềnh, chưa đủ gọn để sử dụng thời gian dài là điểm yếu có thể khiến người dùng phân vân.

Ngoài thiết kế, người dùng cũng chưa hài lòng với một số tính năng hiển thị của kính, chẳng hạn vật thể trong môi trường thực không được tái hiện tốt trên giao diện Vision Pro, nhất là khi quan sát gián tiếp nội dung trên màn hình máy tính hoặc smartphone.

Mức giá tới 3.500 USD cũng là rào cản lớn. Nhiều người cho biết đã trả lại kính sau thời gian ngắn, chủ yếu mua vì tò mò hơn là ứng dụng thực tế.

Hồi tháng 4, nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo cho biết Apple đã giảm một nửa sản lượng Vision Pro so với kế hoạch do nhu cầu giảm mạnh. The Infomation trích dẫn các nguồn tin rằng Apple đã ngừng phát triển Vision Pro thế hệ thứ hai, thay vào đó sẽ tạo phiên bản giá rẻ của Vision Pro thế hệ đầu với tính năng tinh giản hơn.

Bảo Lâm