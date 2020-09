Ba 'thiên thần của Charlie' sau 20 năm

Ba nữ chính "Những thiên thần của Charlie" hội ngộ hôm 14/9 trên chương trình talkshow của diễn viên Drew Barrymore.

Charlie's Angels (2000) là bộ phim hành động hài nổi tiếng của Mỹ, xoay quanh ba nữ thám tử hoạt động ngầm tại Los Angeles theo lệnh của người đàn ông giấu mặt tên Charlie. Tác phẩm được xem là cú hích với sự nghiệp của dàn diễn viên chính gồm Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu.

Sau 20 năm ra mắt, ba minh tinh xuất hiện trên chương trình talkshow của Drew Barrymore hôm 14/9. Vì dịch, họ ghi hình từ các phòng thu khác nhau, sử dụng công nghệ để mô phỏng như đang cùng tại một địa điểm. Cả ba cho biết vẫn là bạn thân sau hai thập kỷ cùng đóng phim.

Cameron Diaz - vai Natalie

Diaz là sao hạng A Hollywood trong suốt thập niên 2000. Sau thành công của Charlie's Angels, cô góp mặt trong nhiều bom tấn như Vanilla Sky, Gangs of New York, The Green Hornet, Bad Teacher... với doanh thu phim lên tới hơn 7 tỷ USD. Cameron Diaz là một trong những nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất thế giới đầu thập niên 2010.

Năm 2015, cô làm đám cưới với rocker Benji Madden của nhóm nhạc Good Charlotte và dần rút khỏi Hollywood. Cặp sao chào đón con gái đầu lòng Raddix Madden hồi tháng 1. Ở tuổi 48, nữ diễn viên cho biết muốn tận hưởng cuộc sống gia đình hơn tham gia showbiz. Cô không có dự án phim nào từ Annie (2014) nhưng vẫn thường xuất hiện trên truyền hình với tư cách khách mời các talkshow.

Cameron Diaz ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Everett Collection/MEGA.

Drew Barrymore - vai Dylan

Sau Charlie's Angels, cô tiếp tục ghi dấu ấn với các phim Donnie Darko, Music and Lyrics... Cô cũng xuất hiện trên các series truyền hình như Santa Clarita Diet, Family Guy, 50 First Dates... Từ năm 2009, cô chuyển hướng sang làm đạo diễn và sản xuất phim. Minh tinh cũng phát triển lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, nước hoa dưới nhãn hiệu Flower. Gần đây, cô bắt đầu chương trình talkshow với kênh CBS trong giai đoạn các dự án phim bị hủy vì dịch.

Barrymore trải qua ba đời chồng là doanh nhân Jeremy Thomas (1994 - ly dị cùng năm), danh hài Tom Green (2001 - 2002) và nhà sưu tầm tranh Will Kopelman (2012 - 2016). Cô có hai con gái với chồng thứ ba.

Drew Barrymore năm nay 45 tuổi. Đường nét trên gương mặt cô không thay đổi nhiều qua thời gian. Ảnh: Everett Collection/AFP.

Lucy Liu - vai nữ thám tử Alex

Charlie's Angels giúp cô nổi danh ở Hollywood sau nhiều năm phải đóng những vai nhỏ trên sóng truyền hình. Cô tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều dự án như loạt phim Kill Bill của Quentin Tarantino, Chicago, The Man with the Iron Fists... Liu thành công trong lĩnh vực lồng tiếng hoạt hình với các phim Kung Fu Panda, Mulan II.

Lucy Liu ngày ấy - bây giờ. Cô hiện 51 tuổi, sống tại New York. Ảnh: Sony/WireImage.

Năm 2012, cô bắt đầu đạo diễn một số dự án phim đầu tay nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Lucy Liu cũng dành thời gian cho đam mê hội họa. Cô tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật thị giác dưới nghệ danh Yu Ling.

Cô chủ động không lập gia đình, có một con trai năm tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ. Diễn viên nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm ngoái. Drew Barrymore và Cameron Diaz cũng có mặt tại sự kiện để ủng hộ đồng nghiệp cũ.

Đạt Phan