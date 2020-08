Ba thế hệ trong gia đình nhiễm nCoV

Quảng NamSau khi ông, bà nhiễm nCoV, 2 người con và 3 người cháu trong gia đình cũng mắc Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam thông tin lịch trình 9 người dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố chiều 2/8. Trong đó, 4 ca dương tính sống trong một gia đình (trước đó gia đình này đã có 3 người nhiễm bệnh). Các bệnh nhân này đều ở khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

"Bệnh nhân 597", nam, 39 tuổi, kinh doanh quán cà phê tại nhà, là con của "bệnh nhân 522, 523".

Từ ngày 9 đến 22/7, anh thường đến khoa Thận nội tiết, Bênh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là "bệnh nhân 522". Ngày 22 đến 29/7, anh ở nhà chăm sóc bố và đi chợ tại khu chợ ngã tư Hà Lam. Ngày 31/7, anh được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Trong tháng 7, anh đóng cửa quán cà phê để tập trung chăm sóc bố.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt tại chốt trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống huyện Thăng Bình. Ảnh: Đắc Thành.

"Bệnh nhân 598", nữ, 8 tuổi là cháu nội của "bệnh nhân 522, 523" và con ruột của "bệnh nhân 597". Hằng ngày, cháu chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với "bệnh nhân 522, 523". Ngày 31/7, cháu đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

"Bệnh nhân 559", nữ , 9 tuổi, cháu ngoại của" bệnh nhân 522, 523", là con ruột của "bệnh nhân 561". Hằng ngày cháu chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với "bệnh nhân 522, 523 và 561". Ngày 31/7, cháu đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

"Bệnh nhân 600", nữ, 7 tuổi, cháu ngoại của "bệnh nhân 522, 523", con ruột của "bệnh nhân 561". Hằng ngày, cháu chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với các "bệnh nhân 522, 523 và 561". Ngày 31/7, cháu được cách cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài 4 bệnh nhân trên, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình của nữ "bệnh nhân 592", 100 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Điều tra dịch tễ xác định, ngày 22/7 trở về trước, cụ ở nhà và không đi đâu. Sáng 22/7, cụ vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bình An - Đây là nơi "bệnh nhân 524" (đã tử vong trưa 2/8) từng đến điều trị nhiều lần.

Sau hai giờ ở Khoa cấp cứu, cụ đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và được nhập viện tại phòng Khoa Nội. Ngày 23/7, cụ ở tại phòng không đi đâu và sang ngày hôm sau được chuyển qua phòng khác.

Từ 25 đến 26/7, cụ ở phòng bệnh và một ngày sau xuất viện về nhà. Ngày 27 đến 29/7, cụ ở nhà, có một người thân đến thăm.

Trưa 30/7, cụ được con trai đưa đến Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Tại đây, cụ được lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng quân sự phun hóa chất khử trùng trên các tuyến đường phố cổ Hội An, sáng 2/8. Ảnh: Đại Chí.

Ngoài "bệnh nhân 592", tại huyện Duy Xuyên còn ghi nhận ca nhiễm mới là "bệnh nhân 591", nữ, 63 tuổi, xã Duy Phước. Ngày 18/7, bà từ TP HCM về sân bay Đà Nẵng và đến dự đám tang bố ở Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Tối cùng ngày, bà về nhà ở xã Duy Phước. Từ 19 đến 20/7, bà ở đám tang của bố và tiếp xúc trực tiếp "bệnh nhân 456" nhiều lần. Ngày 21/7, bệnh nhân uống cà phê gần nhà cùng với nhiều người thân và hàng xóm. Từ 22 đến 25/7, bệnh nhân ở nhà. Ngày 23/7, bà đến UBND xã nhận tiền thương binh liệt sỹ, đợi khoảng 30 phút.

Ngày 26/7, bệnh nhân có biểu sốt nên đến Bệnh viện Bình An khám, xét nghiệm máu, siêu âm, sau đó nhận thuốc về nhà. Chiều cùng ngày, bà đến tạp hóa Sáu Ngát, chợ Nam Phước mua nhu yếu phẩm.

Trưa 27/7, bà đi gội đầu quán gần nhà và hát karaoke tại nhà vợ chồng người thân. Ngày 29/7, bệnh nhân đến khám bệnh ở nhà một thầy thuốc tư nhân và gặp gỡ nhiều người. Một ngày sau, bà được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong chiều nay, tại Quảng Nam ghi nhận nữ "bệnh nhân 596", 23 tuổi, xã Bình Trung (huyện Thăng Bình), nhân viên phòng khám tư; nam "bệnh nhân 593", 75 tuổi, phường Cẩm An (TP Hội An); nữ "bệnh nhân 594", 68 tuổi, xã Cẩm Kim (TP Hội An).

Đến nay Quảng Nam ghi nhận 35 ca dương tính nCoV; thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình trong diện cách ly xã hội.

Đắc Thành