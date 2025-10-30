Ba thập niên ghi dấu ấn trên thị trường của Viettel Construction

Các kỹ sư của Viettel Construction ghi dấu ấn trên lĩnh vực hạ tầng viễn thông, công trình nhà ở, trường học... trên mọi miền tổ quốc sau 30 năm.

Hoàn thiện hạ tầng viễn thông

Thời điểm những năm 90, hạ tầng viễn thông của đất nước vẫn còn manh mún, nhiều vùng sâu vùng xa bị coi như "vùng trắng" thông tin. Thành lập năm 1995, từ những ngày đầu các kỹ sư công trình của Viettel Construction đã không ngừng xây dựng hạ tầng viễn thông trên mọi miền, nhất là khu vực vùng núi, hải đảo nhằm bảo đảm thông tin cho người dân.

Đến nay, doanh nghiệp đã xây dựng hơn 10.000 trạm BTS cho thuê, phủ sóng khắp cả nước. Nhiều trạm được xây ở những vùng khó khăn nhất, nơi mà trước đây để gọi một cuộc điện thoại, người dân phải leo lên đỉnh dốc hoặc đi bộ hàng cây số.

Không chỉ dựng trạm, Viettel Construction còn đồng hành giữ trạm phát sóng để bảo đảm thông tin liên lạc cho người dân được thông suốt. Mỗi mùa mưa bão, khi thông tin liên lạc bị tê liệt, đường dây cáp gặp sự cố, trạm phát sóng đổ ngã, người dân mất kết nối với bên ngoài, đội ứng cứu của Viettel Construction lên đường. Họ mang theo máy phát điện, cuộn cáp, thiết bị, bất chấp mưa gió, để đưa sóng trở lại.

Trong cơn bão Yagi năm 2024, hơn 8.000 người Viettel Construction đã vượt qua những vùng sạt lở để cứu sóng. Anh Nguyễn Đức Tài - nhân viên kỹ thuật nhà trạm ở Hà Giang đã vượt qua mưa lũ để kiểm tra và khắc phục sự cố cáp quang nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Trên hành trình ấy, anh Tài còn cứu sống một bé gái 7 tuổi khỏi lở đá. Hành động này đã giúp anh nhận giải thưởng "Trái tim dũng cảm" tại WeChoice Awards 2024.

Trạm phát sóng của Viettel Construction. Ảnh: Viettel Construction

Xây trường, dựng nhà

Ngoài những công trình trạm phát sóng, lắp điện, dựng nhà, Viettel Construction còn mang đến những công trình công cộng cho xã hội. Doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng hàng trăm trường học, nhà văn hóa, trạm y tế. Trường Mầm non Trung Thu ở Điện Biên do Viettel Construction thi công giúp các học sinh vùng cao Sính Phình được học dưới mái trường khang trang, thay vì lớp học tạm bợ bằng tre nứa. Tại Quảng Bình, những điểm trường bị tàn phá sau bão lũ được đội ngũ Viettel Construction nhanh chóng khôi phục lại để các em kịp năm học mới.

Cán bộ Viettel Construction tặng quà cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Viettel Construction

Doanh nghiệp mở rộng với khách hàng B2B, trở thành đối tác của hàng trăm chủ đầu tư lớn nhỏ trên khắp cả nước. Các công trình viễn thông, năng lượng, cơ điện đến nhà ở đều được Viettel Construction tư vấn, chất lượng thi công, tiến độ và sự an toàn được đảm bảo.

Còn với khách hàng B2C, Viettel Construction phát triển dịch vụ xây nhà trọn gói, dịch vụ kỹ thuật, năng lượng mặt trời, thang máy, camera an ninh, giải pháp nhà thông minh... Không chỉ mang đến tiện ích hiện đại, doanh nghiệp còn giúp hàng triệu hộ gia đình tiết kiệm năng lượng, sống xanh và an toàn.

Mỗi năm Viettel Construction còn hoàn thiện hàng nghìn công trình dân dụng trên khắp cả nước. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, những công trình ấy thể hiện cho triết lý công ty: hạ tầng phải phục vụ con người, dù ở bất kỳ đâu.

Viettel Construction mở rộng xây dựng dân dụng. Ảnh: Viettel Construction

Thử nghiệm điện mặt trời

Điện mặt trời là sản phẩm mới Viettel Construction triển khai hướng đến chuyển dịch xanh - sạch - bền vững. Đến nay, đơn vị đã thi công hơn 13.000 công trình năng lượng mặt trời áp mái trên cả nước, từ hộ gia đình, trường học đến doanh nghiệp.

Theo đại diện doanh nghiệp, điện mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn bảo đảm điều kiện sống cho hàng chục nghìn hộ dân, đặc biệt ở những nơi hạ tầng điện quốc gia chưa ổn định.

Viettel Construction triển khai điện mặt trời. Ảnh: Viettel Construction

Nhờ những nỗ lực, đơn vị đã nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Nhì, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn.

Viettel Construction liên tục nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và lợi nhuận cao, Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu, đồng thời giữ vị trí số một trong "Địa điểm làm việc tốt nhất Việt Nam" ngành Xây dựng/Kiến trúc.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, doanh nghiệp nhiều lần được vinh danh tại Vietnam Digital Awards, Make in Vietnam, Giải pháp Thành phố thông minh Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia, và nhiều giải thưởng khác.

Theo đại diện doanh nghiệp, những danh hiệu là sự ghi nhận của xã hội, đồng thời cho thấy niềm tin cộng đồng dành cho Viettel Construction, thể hiện tinh thần phụng sự xã hội mà công ty theo đuổi.

Yên Chi