Ba thập kỷ Sony gắn bó Tết của gia đình Việt

Từ chiếc TV màu đầu tiên xuất hiện mỗi dịp Tết đến hệ sinh thái giải trí hiện đại, Sony gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt.

Hơn ba thập kỷ trước, khi thị trường điện tử Việt Nam còn hạn chế lựa chọn, sự xuất hiện của những chiếc TV Sony đã mở ra một trải nghiệm khác cho phòng khách gia đình. Những ngày giáp Tết, hình ảnh cả nhà quây quần bên màn hình TV màu, xem chương trình xuân hay các bộ phim phát sóng dịp lễ, trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.

TV màu Sony Trinitron. Ảnh: Sony

Sony hiện diện tại Việt Nam vào cuối năm 1994, ngay thời điểm cận kề Tết Ất Hợi, với sản phẩm TV màu Trinitron. Trước thềm Tết 1995, việc sở hữu một chiếc TV Sony trong phòng khách được xem là niềm mong ước của nhiều gia đình. Cùng giai đoạn đó, máy nghe nhạc Walkman cũng trở thành món đồ quen thuộc với giới trẻ, gắn với đời sống đô thị đang hình thành.

Từ trải nghiệm hình ảnh sắc nét trên TV, câu nói "Nét như Sony" dần xuất hiện trong đời sống thường ngày. Không chỉ dùng để nói về chất lượng hiển thị, cụm từ này còn được dùng để khen những sản phẩm hay trải nghiệm được đánh giá cao về độ bền và độ hoàn thiện. Sau nhiều năm, cách nói này vẫn được sử dụng, kể cả khi công nghệ và thói quen giải trí đã thay đổi.

Ba thập kỷ sau chiếc TV Trinitron đầu tiên, Sony mở rộng hiện diện trong gia đình Việt với một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, từ TV, âm thanh, máy ảnh, tai nghe đến thiết bị giải trí cá nhân. Trong dịp Tết, các thiết bị này tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong sinh hoạt gia đình, từ xem phim, nghe nhạc đến lưu giữ khoảnh khắc sum họp.

TV Sony Bravia phục vụ nhu cầu giải trí. Ảnh: Sony

Ở không gian phòng khách, các dòng TV Sony như Bravia 5, Bravia 8 II hay Bravia 2 II được thiết kế hướng đến trải nghiệm xem màn hình lớn, độ phân giải cao. TV có thể kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bravia Theatre System 6 hoặc loa thanh Bravia Theatre Bar 6 để tăng trải nghiệm giải trí. Các công nghệ hình ảnh và âm thanh tích hợp AI giúp tái tạo nội dung rõ nét hơn, phù hợp nhu cầu xem phim, chương trình giải trí và thể thao dịp lễ.

Song song đó, các thiết bị âm thanh cá nhân như tai nghe WH-1000XM6 hay loa ULT Power Sound được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ sinh hoạt cá nhân đến những buổi tụ họp gia đình, bạn bè. Máy chơi game PlayStation 5 cũng trở thành lựa chọn giải trí chung cho các thành viên trẻ trong gia đình dịp Tết.

Máy ảnh Sony ZV-E10 II giúp lưu giữ khoảnh khắc ngày Tết. Ảnh: Sony

Bên cạnh giải trí, nhu cầu lưu giữ hình ảnh Tết cũng thay đổi theo thời gian. Các dòng máy ảnh Sony như ZV-E10 II và Alpha 7 V được nhiều người dùng lựa chọn để ghi lại sinh hoạt gia đình, từ bữa cơm tất niên đến các chuyến du xuân. ZV-E10 II hướng đến người dùng yêu thích vlog với thiết kế nhỏ gọn, màn hình xoay lật, trong khi Alpha 7 V sở hữu cảm biến Exmor RS CMOS 33 megapixel và bộ xử lý Bionz XR2 tích hợp AI, phục vụ nhu cầu chụp ảnh và quay video chất lượng cao.

Hệ sinh thái thiết bị giải trí từ Sony. Ảnh: Sony

Ở nhóm thiết bị di động, Xperia 1 VII kết hợp công nghệ hình ảnh từ Alpha, âm thanh từ Walkman và hiển thị từ Bravia, hỗ trợ người dùng ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc Tết với chất lượng hình ảnh và màu sắc trung thực.

Từ chiếc TV Tết của hơn 30 năm trước đến hệ sinh thái công nghệ hiện nay, Sony duy trì sự hiện diện trong đời sống gia đình Việt thông qua các thiết bị phục vụ giải trí, sáng tạo và kết nối. Trong bối cảnh Tết ngày càng gắn với nhu cầu trải nghiệm trọn vẹn tại nhà, câu nói "Nét như Sony" tiếp tục được nhắc lại như một cách gọi quen thuộc, phản ánh sự gắn bó lâu dài giữa công nghệ và đời sống thường nhật của nhiều thế hệ người Việt.

Hoài Phương