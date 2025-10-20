Nhóm teen cầm dao chém 4 người

Đà NẵngTừ mâu thuẫn giữa các phụ nữ, Trang gọi ba đàn em mang hung khí đi gây án, chém 4 người bị thương.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, tạm giam Phạm Thị Ngọc Trang (33 tuổi, quê Quảng Trị), Lê Hoàng Phong (17 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (16 tuổi) và Bùi Đức Huy (19 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trang và ba đàn em giúp mình chém người. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Hoàng Bảo Trân (14 tuổi) với Lê Thị Bảo Trân (16 tuổi) và Phan Thị Mai Liên (23 tuổi), Trang rủ Phong, Dũng và Huy đi "đánh trả". Trên đường đi, Phong mang con dao dài khoảng 60 cm làm hung khí.

Đến phòng trọ của đối thủ, cả bốn người lao vào đánh khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên, Lê Hữu Tín (15 tuổi) và Võ Lê Hoàng Châu (14 tuổi) bị thương. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn và giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh.

Công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra.

Ngọc Trường