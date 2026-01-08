Ba thanh thiếu niên bị thương khi xe máy va chạm ôtô khách

Quảng TrịBa thanh thiếu niên 16-19 tuổi đi xe máy trên quốc lộ 1 va chạm ôtô khách đang quay đầu khiến một người nguy kịch, hai người bị thương nặng.

Khoảng 11h30 ngày 8/1, ba thanh thiếu niên trú tại xã Quảng Trạch chở nhau trên một xe máy, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến thôn Tú Loan, xe máy va chạm với ôtô khách đi cùng chiều đang quay đầu.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người văng xuống đường. Một nạn nhân bị kẹt dưới xe máy, hai người còn lại văng sát lề đường, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Anh

Hai nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị; người bị thương nặng hơn được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới. Cả ba đều bị đa chấn thương, trong đó một trường hợp tiên lượng xấu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường; ôtô khách hư hỏng phần đầu bên trái. Đoạn đường xảy ra tai nạn có dải phân cách giữa, mỗi chiều gồm 2 làn ôtô và 1 làn xe thô sơ. Thời điểm tai nạn, thời tiết khô ráo. Tại hiện trường không có mũ bảo hiểm của những người đi xe máy.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an xã Quảng Trạch phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đắc Thành