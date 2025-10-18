Ba thành phố rùng rợn nhất nước Mỹ

Savannah, New Orleans và Salem được nhiều du khách đánh giá "điểm đến nên ghé thăm mùa lễ hội Halloween" dịp cuối tháng 10, nhờ quá khứ tối tăm và rùng rợn.

Nhiều thành phố ở Mỹ tự nhận là "vương quốc của lễ Halloween". Tuy nhiên, ba thành phố Savannah (bang Georgia), New Orleans và Salem (bang Massachusetts) là những cái tên được nhiều người nhắc đến nhất về độ đáng sợ, ma quái.

Ba thành phố cổ kính này, mỗi nơi đều có lịch sử ít nhất vài thế kỷ, mang vẻ quyến rũ và thân thiện vào ban ngày, với những con đường lát đá cuội, công trình cổ được bảo tồn nguyên vẹn và bầu không khí đậm dấu xưa cũ.

Nhưng khi đêm xuống, gió rít qua những con phố vắng, như mang đến một phép thuật u ám. Với nhiều du khách và cả cư dân sinh sống quanh năm tại đây, lịch sử ma mị và huyền bí chính là điều thu hút họ.

"Khi chúng ta làm quen với những linh hồn siêu nhiên của một vùng đất, và trở thành người kể lại những huyền thoại ấy, điều đó giúp chúng ta đi sâu hơn vào câu chuyện của nơi đó", Lowell Brower, giảng viên Văn học Dân gian tại Đại học Wisconsin Madison và là người giảng dạy khóa học "Hiện tượng siêu nhiên trong thế giới hiện đại" chia sẻ.

Savannah

Thành phố Savannah về đêm. Ảnh: Explore georgia

Cuốn sách "Midnight in the Garden of Good and Evil" (Nửa đêm trong khu vườn thiện và ác) xuất bản năm 1994 đã đưa danh tiếng huyền bí của Savannah lên bản đồ du lịch nước Mỹ. Tuy nhiên, từ lâu, người dân địa phương đã kể về những lần nhìn thấy bóng ma và hiện tượng siêu nhiên trong thành phố cổ này. Hầu như mọi tòa nhà hơn 100 năm tuổi ở Savannah đều có thể kể câu chuyện về một vị khách từng cảm nhận "sự hiện diện của linh hồn" tại đó.

Địa điểm ma ám nổi tiếng

Ngôi nhà Mercer-Williams: được độc giả cuốn Midnight biết đến như nơi Danny Hansford và Jim Williams qua đời. Nhưng ngay cả trước khi những cái chết ấy xảy ra, nhiều du khách đã nói rằng họ nhìn thấy một cậu bé xuất hiện trong khung cửa sổ - có thể là linh hồn cậu bé tử nạn tại đây năm 1969. Ngôi nhà hiện đã trở thành bảo tàng, nơi du khách có thể "tự mình kiểm chứng" sự hiện diện của hồn ma.

Những khách sạn và nhà nghỉ (B&B) ma ám như Marshall House - từng là bệnh viện thời Nội chiến, hay Hamilton-Turner Inn, được đồn đại là nguồn cảm hứng cho lâu đài ma ám tại Disneyland. Nếu không ngại tiếng cười, tiếng khóc của những đứa trẻ vô hình chạy trong hành lang, hay bóng người đàn ông hút xì gà xuất hiện bất chợt, du khách có thể thử đặt phòng tại đây với mức giá không hề rẻ.

Nghĩa trang Colonial Park được lập vào những năm 1750, là nơi chôn cất khoảng 12.000 người, nhưng giờ chỉ còn 700 bia mộ. Nhiều phần mộ đã bị trải nhựa để xây đường Abercorn Street. Nghĩa trang kín chỗ vào thế kỷ XIX, khi dịch sốt vàng hoành hành, đến nay, nhiều khách khẳng định họ từng nhìn thấy "bóng đen di chuyển" giữa các ngôi mộ. Đường Abercorn là nơi có một trong những biệt thự ma ám nhất thành phố, theo các tour săn ma quảng cáo.

Tuy nhiên, phần lớn danh tiếng "ma quái" của Savannah lại bắt nguồn từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tàn tích của chế độ nô lệ. Hai trong số các quảng trường nổi tiếng của thành phố được xây trên những ngôi mộ vô danh của nô lệ.

Giảng viên Lowell Brower nhận định đối diện với những lịch sử đau thương của các địa danh "bị ám" cũng có giá trị to lớn.

"Những câu chuyện ma giúp chúng ta gợi lại những quá khứ không thể nói thành lời - buộc ta phải nhìn thấy không chỉ con người và nơi chốn của hiện tại, mà còn cả vùng đất từng tồn tại và những người đã đứng ở đây trước chúng ta", Brower nói.

Salem

Nghĩa trang Charter Street, một trong những điểm đến nổi tiếng mỗi dịp Halloween ở thành phố Salem. Ảnh: Alamy

Trong những năm 1690, hơn 200 người, phần lớn là phụ nữ, bị buộc tội phù thủy và liên minh với quỷ dữ. Dù thiếu bằng chứng xác thực, những lời buộc tội này được củng cố bởi sự cuồng tín tôn giáo và nỗi hoảng loạn tập thể lan khắp thị trấn. Kết quả là 19 người bị treo cổ, và 4 người khác chết trong tù.

Ngày nay, Salem biến chương đen tối ấy thành bài học lịch sử và điểm đến văn hóa, tưởng niệm những người vô tội bị sát hại và giáo dục du khách, xen lẫn yếu tố huyền bí và giải trí.

Địa điểm nổi tiếng

Ngôi nhà Phù thủy (The Witch House): từng là nhà của Thẩm phán Jonathan Corwin, người trực tiếp xét xử các vụ phù thủy. Theo Bảo tàng Phù thủy Salem, Corwin "không bao giờ tỏ ra hối hận". Đây là công trình duy nhất còn tồn tại có liên quan trực tiếp đến các phiên tòa phù thủy, hiện mở cửa đón khách tham quan.

Ngôi nhà Bảy đầu hồi (The House of the Seven Gables): lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Nathaniel Hawthorne, cũng ở Salem. Tác phẩm phản ánh những "âm mưu phù thủy" trong ngôi nhà này. Ngoài ra, du khách có thể đến Bảo tàng Phù thủy Salem và Bảo tàng Peabody Essex để khám phá triển lãm quanh năm về giai đoạn lịch sử đau thương trên.

Khắp thị trấn còn có các buổi tái hiện phiên tòa - trong đó khán giả được hóa thân thành ban bồi thẩm, quyết định số phận của Bridget Bishop, người đầu tiên bị hành hình trong loạt vụ xét xử.

Salem có hai đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân: Đài tưởng niệm Phiên tòa Phù thủy Salem với những băng ghế đá khắc tên và cách họ bị xử tử. Đài tưởng niệm Proctor’s Ledge, nơi được cho là chỗ hành hình 19 "phù thủy" năm xưa.

New Orleans



Thành phố New Orleans, được biết đến là nơi linh hồn và người sống cùng tồn tại trong "sự hòa hợp tương đối" và luôn tự hào về lịch sử ma mị của mình.

Tín ngưỡng Voodoo đặc trưng của New Orleans bắt nguồn từ thế kỷ XVIII, do những người nô lệ Tây Phi mang đến Louisiana. Họ từng được tôn trọng như những bậc thầy tâm linh, tiêu biểu là Marie Laveau và Dr. Bayou John. Dù thường bị hiểu lầm là đen tối, Voodoo ở New Orleans thực ra là nỗ lực kết nối con người với thế giới linh hồn, pha trộn với các yếu tố Công giáo La Mã.

New Orleans về đêm. Ảnh: Carolin wsula

Thành phố còn là "nhà" của ma cà rồng, phù thủy- theo lời kể của cư dân và du khách. New Orleans cũng được lấy làm bối cảnh cho nhiều tác phẩm kinh dị nổi tiếng như True Blood, American Horror Story hay Interview with the Vampire.

Địa điểm nổi tiếng

Nhà hát Le Petit Théâtre Du Vieux Carré: dù mang tiếng "ma ám", nơi đây vẫn thường xuyên có các buổi biểu diễn. Hồn ma nổi tiếng nhất nơi này là nữ diễn viên Caroline, người từng biểu diễn tại đây vào thập niên 1930 và chết trong chiếc váy cưới khi ngã từ sân khấu xuống, nay vẫn lang thang quanh khán phòng.

Nghĩa trang St. Louis: nổi tiếng với các mộ xây nổi và hầm mộ trang trí cầu kỳ, là nơi yên nghỉ của nhiều huyền thoại thành phố, trong đó có Marie Laveau. Một số linh hồn được cho là vẫn chưa yên nghỉ, như thủy thủ Henry Vignes, được mô tả là cao lớn, đôi mắt xanh sáng rực.

Nhà hát Opera Pháp cổ: nơi bà chủ nhà thổ Marguerite vẫn được cho là hiện diện; hay Old Absinthe House, quán bar hơn 200 năm tuổi, nơi "các linh hồn nổi tiếng" được đồn là vẫn lui tới. Ngay cả quán cà phê nổi tiếng Cafe du Monde cũng được cho là thỉnh thoảng có nhân viên "từ thế giới bên kia".

Anh Minh (Theo CNN)