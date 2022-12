Ba thành phố châu Á vào top điểm đón năm mới 2023

New York, Mỹ

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua việc liệt kê Quảng trường Thời đại (Times Square) ở Manhattan, New York vào danh sách này. Nếu bạn không muốn chen chúc đón năm mới cùng ít nhất một triệu người khác ở đây, có thể đến công viên Grand Army Plaza ở quận Brooklyn. Tuy nhiên, bạn cần đến sớm để có chỗ đẹp. Nếu ngoài 21 tuổi, bạn có thể thử vận may tại sòng bạc Resorts World Casino, nơi mọi người thường ghé thăm khi đến New York. Gần sân bay JFK cũng thường tổ chức các bữa tiệc mừng năm mới. Ảnh: Time Out