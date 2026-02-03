Ba thanh niên xâm nhập hơn 8,4 tỷ email bị rò rỉ, mua bán dữ liệu

Tuyên QuangBa thanh niên bị cáo buộc xâm nhập trái phép để mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên khắp thế giới từng bị rò rỉ qua các cuộc tấn công mạng.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố ba nam thanh niên từ 24 đến 26 tuổi, trú tại Hà Nội, Thanh Hóa và Gia Lai, để điều tra tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Các giao dịch của nhóm này thực hiện qua Telegram. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đánh giá, nhóm này hoạt động có tổ chức, liên hệ với người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để mua bán, trao đổi thông tin emai (tên đăng nhập và mật khẩu bị rò rỉ thông qua các cuộc tấn công mạng).

Sau đó, họ sử dụng các phần mềm có tính năng tự động xâm nhập trái phép vào email này nhằm thu thập, phân tích thông tin. Có dữ liệu, nhóm này bán lại cho người khác trên không gian mạng để thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến 2025, đường dây này đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên khắp thế giới, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Công an đang mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin nhạy cảm gồm số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, qua mạng xã hội hoặc email. Mọi người cần cẩn trọng khi tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ nên cài đặt phần mềm từ nguồn chính thống.

Phạm Dự