Ba thanh niên tử vong do ngã xe, nghi bị đuổi đánh

Hà NộiBa thanh niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao đã đâm vào dải phân cách dẫn đến ngã, tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an quận Đống Đa đang phối hợp điều tra nguyên nhân ba thanh niên tử vong do tai nạn giao thông trên đường Láng, nghi bị đuổi đánh dẫn đến ngã xe.

Video đuổi nhau đường Láng Nhóm thanh niên phóng xe máy đuổi nhau trên đường Láng, rạng sáng 12/6. Video cắt từ camera an ninh

Khoảng 1h20 sáng nay, đoàn khoảng 10-15 xe máy phóng tốc độ nhanh theo hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy, đến đoạn phường Láng Thượng thì một xe chở ba người đâm vào dải phân cách cứng giữa đường.

Tai nạn khiến hai thanh niên chết tại chỗ, người còn lại được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Láng sáng 12/6. Ảnh: Sang Búp

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, từ xa đã nghe tiếng xe, tiếng hò hét vang cả đoạn đường dài. Trong đoàn xe, nhiều thanh niên cầm hung khí, ném chai bia vào nhau.

Công an quận Đống Đa đề nghị người dân cung cấp thêm thông tin để phục vụ điều tra.

Viết Tuân - Gia Chính