Ba thanh niên gặp nạn dưới hồ

Đăk LăkNhóm thanh niên đến khu vực hồ dưới chân đập thủy điện vui chơi, một người bị rơi xuống nước, hai bạn nhảy xuống cứu nhưng cả ba cùng đuối nước.

Chiều 2/9, nhóm thanh niên 17-20 tuổi ngụ phường Buôn Ma Thuột đến khu vực hồ nước (thường được gọi là hồ Cá Sấu) dưới chân đập thủy điện Sêrêpôk 3, xã Ea Wer chơi lễ. Khoảng 15h, một người rơi xuống hồ, hai bạn nhảy xuống cứu nhưng cả ba cùng đuối nước.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai tìm kiếm 2 người còn lại. Ảnh: Ngọc Oanh

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đăk Lăk đã triển khai tìm kiếm, đến 18h vớt được thi thể nam thiếu niên 17 tuổi, cách bờ khoảng 5 m. Hai nạn nhân còn lại đang được tích cực tìm kiếm.

Theo lãnh đạo xã Ea Wer, hồ nằm dưới cửa xả thủy điện, sâu hàng chục mét, nước tĩnh, khả năng các nạn nhân không biết bơi.

Hồ Cá Sấu là điểm được nhiều người đến tham quan, chụp ảnh vì cảnh quan đẹp, nước trong xanh vào mùa nắng.

Trần Hóa