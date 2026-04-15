Ba thanh niên đánh võng xe máy ngã sấp mặt

Hà NộiTrên cầu Nhật Tân ở làn đường dành cho ôtô, chiếc xe máy chở ba người đánh võng rồi trượt ngã, hôm 14/4.

Tình huống giao thông: Tại làn đường dành riêng cho ôtô xuất hiện một chiếc xe máy chở ba người không đội mũ bảo hiểm liên tục đánh võng, vượt qua nhiều ôtô. Sau một cú đánh võng, chiếc xe máy bị trượt, hất ba người ngã lăn ra đường ngay khi một chiếc ôtô đi tới, chiếc xe máy tiếp tục bị văng xa. May mắn ôtô không chẹt qua những người này.

Xe máy chở ba người ngã sõng xoài ở làn đường dành cho ôtô Video: Văn Hiếu

Kỹ năng, luật giao thông: Người điều khiển phương tiện phải đi đúng phần đường làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Đặc biệt, người điều khiển xe máy không được phép đi vào làn dành cho ôtô đi tốc độ cao, ngoài ra khi đi xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và không được chở ba người.

Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng phạt tiền 8-10 triệu đồng. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng và có thể bị xử lý hình sự. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện.

Lỗi đi xe máy chở 3 người phạt tiền 600.000-800.000 đồng. Nếu chở 3 người mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400.000-600.000 đồng cho mỗi vi phạm. Mức phạt này áp dụng cho cả người điều khiển và người ngồi sau. Ngoài ra, người đi xe máy vào làn đường dành riêng cho ôtô bị phạt 600.000-800.000 đồng.

Nguyên Vũ