Ba thanh niên bị bắt quả tang mua bán dâm đồng giới

Hà NộiNguyễn Đức Vinh môi giới mại dâm nam qua nhóm kín trên mạng xã hội với giá 1,5 đến 5 triệu đồng và có cả dịch vụ livestream "cảnh nóng".

Ngày 14/3, Công an phường Bạch Mai cho biết đang lập hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Theo công an, Vinh, 31 tuổi, quê Nghệ An, vừa giữ vai trò môi giới vừa trực tiếp bán dâm cũng đồng phạm. Đường dây của Vinh hoạt động từ khoảng tháng 1 khi anh tham gia vào một nhóm kín trên mạng xã hội và thấy nhiều người đồng tính có nhu cầu mua bán dâm.

Giá mỗi cuộc mua bán dâm đồng giới là 1,5 triệu đồng/người và Vinh hưởng công ít nhất 500.000 đồng. Nếu qua đêm, khách phải trả 5 triệu đồng. Đặc biệt trong "gói dịch vụ" của Vinh, có nhân viên sẵn sàng livestream cảnh nóng cùng khách, với giá 500.000 đồng trong vòng 30 phút.

Sau quá trình trinh sát, ngày 12/3, tổ công tác Công an phường Bạch Mai kiểm tra hành chính căn phòng trên tầng 4 của một khách sạn trong ngõ Tạ Quang Bửu. Tại một phòng khách sạn, cảnh sát phát hiện Vinh cùng hai thanh niên 33 tuổi và 25 tuổi đang "vui vẻ".

