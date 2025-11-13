Ba thẩm phán livestream bán hàng tại tòa

Trung QuốcBa thẩm phán ở Nam Kinh, Trung Quốc, gây chú ý khi livestream bán cua ngay tại tòa án, giúp một bị đơn trả khoản nợ 800.000 tệ kéo dài 10 năm.

Buổi livestream do Tòa án Nhân dân quận Cao Thuần, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, tổ chức hôm 31/10 và phát trên tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố.

Với phong thái chuyên nghiệp, ba thẩm phán đã bán hơn 100 đơn hàng cua chỉ trong 2,5 giờ, thu hút hơn 200.000 lượt xem. Đây thực chất là hình thức "số hóa" của một buổi đấu giá tư pháp. Hoạt động này nhằm giúp bị đơn có tên Qiu Lan, chủ một hộ nuôi cua, có tiền trả nợ.

Ba thẩm phán livestream bán cua giúp một hộ dân tại Tòa án nhân dân quận Cao Thuần, Nam Kinh hôm 31/10. Ảnh: Nanjing Morning Post

Gia đình chị Qiu Lan vướng vào nợ nần suốt một thập kỷ, xuất phát từ việc kinh doanh vận tải của cha mẹ. Năm 2015, mẹ chị vướng vào một tai nạn giao thông, phải bồi thường 260.000 tệ (khoảng 920 triệu đồng). Gia đình chuyển sang nuôi cua nhưng tiếp tục thua lỗ do thiếu kinh nghiệm, khiến tổng nợ tăng lên 800.000 tệ (2,8 tỷ đồng). Dù khó khăn, họ vẫn cố gắng trả 28.000 tệ mỗi năm cho các chủ nợ.

Tháng 9 vừa qua, chị Qiu nộp đơn xin phá sản cá nhân. Tòa án Cao Thuần rà soát tài sản và xác nhận gia đình mất khả năng thanh toán. Họ quyết định đứng ra hỗ trợ.

Trước phiên livestream, tòa đã làm việc với các chủ nợ, thuyết phục họ đồng ý giảm 10% nếu gia đình thanh toán dứt điểm. Tòa cũng kết nối chị Qiu với một chuyên gia nuôi cua để giúp thu hoạch và cam kết hợp tác lâu dài.

Toàn bộ doanh thu từ buổi bán cua được chuyển vào tài khoản tạm giữ của tòa án để trả nợ cho gia đình. Ngoài bán hàng, các thẩm phán còn phổ biến kiến thức pháp luật về chương trình phá sản cá nhân mới của Trung Quốc, giúp người nợ có cơ hội làm lại một cách hợp pháp.

Ba thẩm phán của Tòa án nhân dân quận Cao Thuần, Nam Kinh nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, phong thái không kém gì người bán hàng chuyên nghiệp trên livestream hôm 31/10. Ảnh: CCTV

Sự việc lập tức gây tranh cãi. Một số ý kiến phê bình thẩm phán mặc đồng phục bán hàng là làm mờ ranh giới giữa tư pháp và thương mại, lo ngại uy tín của tòa án bị ảnh hưởng nếu có tranh chấp về chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ, coi đây là sự thích ứng linh hoạt trong thời đại số. Họ cho rằng với sản phẩm tươi sống như cua, bán hàng qua mạng giúp tối đa hóa giá trị tài sản, bảo vệ quyền lợi của cả người nợ và chủ nợ.

Thực tế, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã quy định về đấu giá tư pháp trực tuyến từ năm 2016 và tiếp tục có văn bản hướng dẫn chi tiết vào tháng 11/2024. Do đó, hoạt động "bán cua" của các thẩm phán được xem là "sáng tạo tư pháp" nằm trong khuôn khổ pháp lý, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án.

Minh Phương (Theo The Paper, Tân Kinh Báo)