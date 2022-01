Bà Thái Hương vào Top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng

Danh sách 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có ảnh hưởng lớn tầm quốc tế (Forbes 50 Over 50 Asia 2022) vinh danh bà Thái Hương cùng 49 phụ nữ khác.

Trong danh sách do Forbes công bố hôm 11/1, bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Bac A Bank được tôn vinh bên cạnh nhiều tên tuổi như Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế Sharan Burrow (Australia), nữ minh tinh Dương Tử Quỳnh (Malaysia)...

Theo đánh giá của Forbes, bà Thái Hương được biết đến với vai trò góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Bà đã giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành sữa ở Việt Nam từ năm 2008 bằng cách đầu tư vào chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi tập trung sử dụng công nghệ cao từ Israel, giúp giảm tỷ lệ sản phẩm sữa hoàn nguyên (pha lại từ sữa bột) ở Việt Nam từ 92% xuống còn 60% (năm 2020). Ở góc độ thị trường quốc tế, tạp chí này cho rằng nữ doanh nhân "đã có những bước tiến mạnh mẽ khi đầu tư dự án chế biến sữa tại Nga và dự án tại Australia trong vài năm qua".

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Hà Quân.

Đây là đầu tiên danh sách Forbes 50 Over 50 được thực hiện, nhằm tôn vinh những nữ chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sỹ, chuyên gia đạt tới quyền lực và thành tựu ở thập kỷ thứ 6 trong cuộc đời, với hơn 10.000 đề cử trên khắp thế giới.

Trước đó vào năm 2015 và 2016, Forbes đã bình chọn bà Thái Hương vào Top 50 Nữ doanh nhân Quyền lực Châu Á. Năm 2017, bà nhận Giải thưởng Doanh nhân Châu Á (Asia Pacific Entrepreneurship Award) dành cho lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật, có thành tích xuất sắc và đổi mới tại Việt Nam. Năm 2018, bà nhận danh hiệu Nhà lãnh đạo xuất sắc của năm tại Stevie Awards.

Bà Thái Hương phát biểu tại Diễn đàn Tri thức Thế giới năm 2019 tại Hàn Quốc. Ảnh: Ánh Nguyệt

Bà Thái Hương đang dẫn dắt Tập đoàn TH vận hành nhiều dự án đồ uống, thực phẩm sạch, trong đó nổi bật là dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao", sản xuất dòng sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true Milk. Dự án đặt tại Nghệ An triển khai từ tháng 10/2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD đã xác lập kỷ lục "Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới" do Liên minh Kỷ lục thế giới chứng nhận. Dự án sữa với đàn bò chăn nuôi tập trung đang được mở rộng ra nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Phú Yên, Sóc Trăng, Kon Tum, An Giang... Dự kiến đàn bò sữa chăn nuôi tập trung của TH sẽ tiệm cận con số 70.000 con thời gian tới.

Bò sữa tại một trang tại của TH Group. Ảnh: Hà Quân

Các sản phẩm sữa tươi và đồ uống của TH đã có mặt tại nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN (Camphuchia, Philippines, Singapore...). Tập đoàn cũng cũng xuất khẩu sữa tươi sang thị trường Trung Quốc. Ngoài hệ sinh thái thực phầm sạch, hữu cơ tại nhiều khu vực cả nước, doanh nghiệp còn phát triển sang lĩnh vực giáo dục, y tế... Hiện tập đoàn xây dựng và vận hành hệ thống trường TH school; xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế 5 sao và trung tâm y tế điện tử tại Hà Nội.

Với các dự án nước ngoài, TH đang tập trung vào Liên bang Nga và Australia. Tại Australia, TH đã mua và đầu tư vào các trang trại bò trên lãnh thổ Bắc Australia và Tây Australia. Tại Liên bang Nga, tập đoàn đang xây dựng 2 cụm trang trại tại tỉnh Moscow và Kaluga. Nhà máy sữa TH tại Kaluga đã bắt đầu xây dựng giai đoạn I với công suất 500 tấn/ngày vào tháng 12/2021. Đàn bò sữa tại đây cho năng suất sữa trung bình khoảng 40 lít mỗi con một ngày, cao hàng đầu nước Nga.

Ngọc Hà