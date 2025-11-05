Bà Thái Hương nhận Huân chương hữu nghị từ Tổng thống Nga

NgaBà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, CEO Bắc Á Bank được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương hữu nghị.

Bà Thái Hương nhận Huân chương tại điện Kremli hôm 4/11 nhờ những đóng góp củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong an ninh lương thực.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Thái Hương cho biết sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đạt được góp phần củng cố tình hữu nghị Việt - Nga. "Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt - Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no hạnh phúc", bà khẳng định.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Anh hùng Lao động Thái Hương, hôm 4/11 tại Nga.. Ảnh: TH

Năm 2009, bà Thái Hương sáng lập Tập đoàn TH, khởi đầu cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam. Hiện TH là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Năm 2015 bà đầu tư hơn 2,7 tỷ USD vào chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trải dài từ Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan đến vùng Viễn Đông Primorsky, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch quy mô quốc gia trên đất Nga.

Với các dự án tại Nga, bà Thái Hương định hướng phát triển sản phẩm sữa, một mặt hàng nông nghiệp thiết yếu mang lại giá trị sức khỏe cho con người. "Chúng tôi chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa tại Nga dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp", bà cho biết.

Hiện Tổ hợp dự án của TH vẫn đang được triển khai với sự ủng hộ từ Chính phủ Nga. Dự án đã xây dựng các trang trại tại Moscow và Kaluga, sở hữu đàn bò sữa cao sản thuần chủng được các chuyên gia của TH trực tiếp chọn lọc và nhập khẩu thành công từ Mỹ.

Việc áp dụng kỹ thuật công nghệ và khoa học quản trị giúp đàn bò có năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga. Hiện tổng đàn tại hai trang trại đã tiệm cận 10.000 con và năng suất trung bình hơn 40 lít/ngày/con. Sữa tươi nguyên liệu của TH được các hãng lớn tại Nga như Danone, PepsiCo... thu mua với giá tốt nhờđộ béo 4,0% và độ đạm 3,2%.

Hồi tháng 5/2024, TH khởi công dự án kết hợp chăn nuôi bò sữa và trồng cây ngũ cốc, cây lấy dầu, nhằm bù đắp sự thiếu hụt nông sản, tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.

Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga – Liên bang Nga, khánh thành hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: TH

Tại Cộng hòa Bashkortostan, dự án trồng trọt ngũ cốc và hoa màu đã đi vào hoạt động. Ngày 11/5 vừa qua, TH khánh thành Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch tại khu công nghiệp đặc biệt Kaluga. Nhà máy có công suất 1.000 tấn mỗi ngày, trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc Top nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga. Sản phẩm rất đa dạng, từ truyền thống của Nga như: sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, Smetana, Yogurt, Kefir, Ryazhenka, bơ, phô mai, kem...

Tập đoàn TH còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nga.

Tổ hợp dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga. Ảnh: TH

Với sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước và nỗ lực của đội ngũ TH, dự án góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khôi phục hàng chục nghìn hecta đất bỏ hoang tại Moscow và Kaluga, tạo hơn 500 việc làm cho lao động địa phương và trở thành điểm sáng trong hợp tác nông nghiệp Việt - Nga.

Hà Anh