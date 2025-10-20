Bà Thái Hương nhận giải doanh nhân xuất sắc ASEAN

Nhà sáng lập tập đoàn TH, CEO Bắc Á Bank được trao giải doanh nhân xuất sắc ASEAN 2025 nhờ tầm nhìn truyền cảm hứng trong lĩnh vực thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN (ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025) diễn ra tại Singapore ngày 17/10 với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế.

Bà Thái Hương. Ảnh: Tập đoàn TH

Ông Liew Nam Soon - Phó tổng giám đốc Khu vực Đông Á của EY - đại diện ban tổ chức giải thưởng đánh giá bà Thái Hương truyền cảm hứng khi mang đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, lành mạnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao.

"Các dự án của Tập đoàn TH ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến, tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm quốc tế", ông Liew Nam Soon nói thêm.

Đại diện Tập đoàn TH (giữa) thay mặt bà Thái Hương nhận giải thưởng. Ảnh: Ngọc Hà

Bà Thái Hương được biết đến nhiều nhất với cương vị người xây dựng thương hiệu sữa tươi TH true MILK. Sau khi tạo nền móng cho sữa tươi sạch trong nước, bà tiếp tục đưa TH vươn ra thế giới thông qua đầu tư dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga; dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Australia; Indonesia; mở rộng thị trường tại Trung Quốc và các nước ASEAN.

Với khát vọng vì tầm vóc Việt, bà Thái Hương còn thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hội nhập quốc tế trong ngành sữa và thực phẩm; khởi xướng chương trình sữa học đường; bữa ăn học đường; dinh dưỡng học đường...

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tại Nghệ An tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín của TH. Ảnh: Thái Hà

Năm 2020, bà Thái Hương được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Hồi tháng 6 năm nay, bà được trao tặng danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc trong phát triển bền vững toàn cầu 2025" tại hệ thống giải thưởng Global Brands Awards do Tạp chí Global Brands (Vương quốc Anh) tổ chức. Trước đó, năm 2023, bà cũng được Le Fonti Global Awards (Italy) vinh danh ở hạng mục Phát triển bền vững phạm vi toàn cầu với giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm, được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh "17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững". Bà cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSRWorks International vinh danh Top 10 "Phụ nữ vì sự phát triển bền vững" 2021 tại châu Á và rất nhiều giải thưởng quốc tế khác.

Tập đoàn TH ra đời năm 2009, đã xây dựng và vận hành chuỗi giá trị liên hoàn từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch. Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín đã xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới năm 2020. Bên cạnh các dự án sản xuất thực phẩm, đồ uống, sữa, nước hoa quả, Tập đoàn TH phát triển trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

TH đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp công nghệ cao, bền vững trong khu vực. Đến nay, TH đã phát triển mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn cũng như nỗ lực triển khai các giải pháp giảm phát thải cho toàn chuỗi sản xuất từ đồng cỏ tới bàn ăn.

Giải doanh nhân xuất sắc ASEAN nằm trong khuôn khổ lễ trao giải EY Entrepreneur Of The Year Singapore hàng năm, do Tập đoàn kiểm toán và tư vấn toàn cầu Ernst & Young (EY) phối hợp cùng Ngân hàng Bank of Singapore tổ chức. Giải thưởng vinh danh các cá nhân, doanh nghiệp trong khu ASEAN có đóng góp không chỉ về kinh doanh mà còn về tác động xã hội, đổi mới, định hướng phát triển bền vững.

Yên Chi