Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật

Hạ viện Nhật Bản bỏ phiếu bầu bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng, sau khi đảng Dân chủ Tự do cầm quyền thắng lớn cuộc bầu cử hồi đầu tháng.

Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2 bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung thảo luận tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 4. Trong phiên toàn thể chiều cùng ngày, Hạ viện bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi, chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), làm Thủ tướng.

Bà Takaichi, 64 tuổi, dự kiến công bố nội các mới trong hôm nay. Các vị trí trong chính quyền được cho là không thay đổi so với khi bà đắc cử hồi tháng 10/2025, như ông Toshimitsu Motegi là Ngoại trưởng, ông Shinjiro Koizumi là Bộ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Takaichi sẽ họp báo trong tối 18/2 để trình bày rõ hơn về chính sách tài khóa mà bà mô tả là "có trách nhiệm nhưng quyết liệt", cũng như kế hoạch tạm dừng áp thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm, cam kết mà LDP đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chính sách tài khóa nới lỏng của bà Takaichi có thể góp phần gia tăng lạm phát, trì hoãn nỗ lực cắt giảm nợ công của Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi tại cuộc họp ở văn phòng thủ tướng Nhật Bản, Tokyo ngày 18/2. Ảnh: AFP

Hạ viện Nhật Bản bầu cựu bộ trưởng tư pháp Eisuke Mori, nghị sĩ kỳ cựu của LDP, làm Chủ tịch, ông Keiichi Ishii của Liên minh Cải cách Trung dung (CAR) đối lập làm Phó chủ tịch. CAR hình thành từ sự sáp nhập của hai đảng Dân chủ Hiến pháp Nhật Bản và Komeito. Komeito từng là đồng minh của LDP trong 26 năm, trước khi tách khỏi liên minh cầm quyền hồi tháng 10/2025.

Bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025. Tận dụng sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri trẻ tuổi, bà Takaichi giải tán Hạ viện cuối tháng 1 để tổ chức tổng tuyển cử.

Ván cược của nữ lãnh đạo đã thành công khi mang lại chiến thắng áp đảo cho LDP, giúp đảng này giành được 316 ghế, vượt mức 2/3 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một chính đảng ở Nhật Bản giữ thế siêu đa số tại Hạ viện thời hậu chiến, cho phép họ sửa đổi hiến pháp và ban hành các dự luật ngay cả khi bị Thượng viện bác bỏ.

Như Tâm (Theo AFP, Mainichi)